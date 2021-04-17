Гравці Реала відмовляться від бонусів за перемогу в Лізі Чемпіонів або Ла-Лізі

Це дозволить мадридському клубу заощадити близько 30 млн євро

Джерело - ABC.

Гравці мадридського Реала вирішили допомогти клубу, що відчуває фінансові проблеми в період коронавіруса.

Про це повідомляє ABC.

Футболісти відмовляться від бонусів, якщо виграють чемпіонат Іспанії або Лігу чемпіонів в цьому сезоні.

Якщо "вершковим" вдасться виграти обидва турніри, то гравці відмовляться від одного з двох бонусів.

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Це дозволить мадридському клубу заощадити близько 30 млн євро.

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