Гравці Реала відмовляться від бонусів за перемогу в Лізі Чемпіонів або Ла-Лізі

Джерело - ABC.
Гравці мадридського Реала вирішили допомогти клубу, що відчуває фінансові проблеми в період коронавіруса.
Про це повідомляє ABC.
Футболісти відмовляться від бонусів, якщо виграють чемпіонат Іспанії або Лігу чемпіонів в цьому сезоні.
Якщо "вершковим" вдасться виграти обидва турніри, то гравці відмовляться від одного з двох бонусів.
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Це дозволить мадридському клубу заощадити близько 30 млн євро.
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