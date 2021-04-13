У Реалі переобрали президента клубу

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес на початку квітня звернувся до Виборчого раді клубу з проханням призначити чергові вибори на займану ним посаду.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Перес став єдиним кандидатом, хто подав заявку на даний пост. Це стало результатом змін в критерії відбору претендентів, які сам же президент Реала і зумів зафіксувати в Статуті клубу в ході зборів 30 вересня 2012 року.

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Президентські вибори в мадридському Реалі, у відсутності інших кандидатів, отримали цілком очікуваний результат - Флорентіно Перес пробуде на своїй посаді до 2025 року. Це буде його шостий термін на цій посаді.