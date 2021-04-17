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Минай - Десна 3:1. Огляд матчу

Сьогодні 19:39 25 0
Перемога дозволила Минаю набрати 18 очок та покинути зону вильоту
Минай - Десна 3:1. Огляд матчу
#Десна, #Минай, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай у 22 турі Української Прем'єр-ліги вдома обіграв Десну.

Чемпіонат України - УПЛ

22 тур, 17 квітня

Минай - Десна 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Нурієв (пен), 2:0 - 39 Нурієв, 3:0 - 50 Пиняшко, 3:1 - 56 Імереков

Минай: Андрій Попович, Тарас Саків, Олександр Петрусенко, Анатолій Нурієв, Шеммі Маембе, Андрій Ткачук (Артем Мілевський 79), Рустам Ахмедзаде (Олександр Сніжко 66), Денис Кожанов (Василь Пиняшко 42), Міслав Матіч, Максим Лопирьонок, Віталій Бойко (Репо Малепе 79)

Десна: Ігор Литовка, Йоонас Тамм (Андрій Гітченко 46), Владислав Огіря, Андрій Домбровський (Євген Чепурненко 54), Леван Арвеладзе (Олександр Волков 54), Єгор Картушов, Артем Сухоцький, Олексій Гуцуляк, Юхим Конопля (Павло Полегенько 74), Максим Імереков, Максим Дегтярьов (Денис Безбородько 46)

Попередження: Йоонас Тамм 23, Владислав Огиря 58, Олександр Волков 63, Єгор Картушов 77

Раніше, Львів вдома переграв Олександрію у 22 турі УПЛ.

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