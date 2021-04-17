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Минай розібрався з Десною у 22 турі УПЛ

Сьогодні 15:54 168 0
Перша перемога Миная за останні п'ять матчів у чемпіонаті України
Минай розібрався з Десною у 22 турі УПЛ
#Минай, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай у 22 турі Української Прем'єр-ліги вдома обіграв Десну.

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Матч завершився з рахунком 3:1 на користь господарів поля.

Перемога дозволила Минаю набрати 18 очок та покинути зону вильоту.

Чемпіонат України - УПЛ

22 тур, 17 квітня

Минай - Десна 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 23 Нурієв (пен), 2:0 - 39 Нурієв, 3:0 - 50 Пиняшко, 3:1 - 56 Імереков

Минай: Андрій Попович, Тарас Саків, Олександр Петрусенко, Анатолій Нурієв, Шеммі Маембе, Андрій Ткачук (Артем Мілевський 79), Рустам Ахмедзаде (Олександр Сніжко 66), Денис Кожанов (Василь Пиняшко 42), Міслав Матіч, Максим Лопирьонок, Віталій Бойко (Репо Малепе 79)

Десна: Ігор Литовка, Йоонас Тамм (Андрій Гітченко 46), Владислав Огіря, Андрій Домбровський (Євген Чепурненко 54), Леван Арвеладзе (Олександр Волков 54), Єгор Картушов, Артем Сухоцький, Олексій Гуцуляк, Юхим Конопля (Павло Полегенько 74), Максим Імереков, Максим Дегтярьов (Денис Безбородько 46)

Попередження: Йоонас Тамм 23, Владислав Огиря 58, Олександр Волков 63, Єгор Картушов 77

Раніше, Львів вдома переграв Олександрію у 22 турі УПЛ.

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