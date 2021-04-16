Господарі здобули вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22-го туру української Прем’єр-Ліги Львів приймав Олександрію.

Шаран на матч виставив експериментальний склад. По при це перші 30 хвилин матчу пройшла за переваги гостей. Устименко зміг відкрити рахунок. Але на перерву команди пішли за перевагу у рахунку господарів. Спочатку Ернест зрівняв рахунок, а через кілька хвилин Брікнер парашутом пробивав і голкіпер Олександрії Білик підправив м’яч у сітку власних воріт. У другому таймі матчу Нич збільшив перевагу Львова у рахунку.

Чемпіонат України - Прем’єр-Ліга

22 тур, 16 квітня

Львів - Олександрія 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 30 Устименко, 1:1 - 39 Ернест, 2:1 - 43 Білик (авт), 3:1 - 55 Нич

ФК Львів: Олександр Ільющенков, Олексій Довгий, Іван Брікнер (Рафаель Сабіно 81), Альваро Тавареш (Ренан Абнер до Кармо де Олівейра 81), Назарій Нич, Олександр Романчук, Енес Махмутовіч, Володимир Якимець, Андрій Бусько, Ернест Антві, Максим Грисьо

ФК Олександрія: Олег Білик, Кирило Дришлюк, Владислав Бабогло (Максим Третьяков 46), Денис Мірошниченко (Валерій Лучкевич 46), Павло Пашаєв (Тимур Стецьков 57), Дмитро Шастал (Андрій Новіков 57), Дмитро Гречишкін, Роман Вантух (Богдан Мишенко 74), Валерій Бондаренко, Каспарс Дубра, Денис Устименко

Попередження: Ернест Антві 61 - Каспарс Дубра 74, Дмитро Гречишкін 85