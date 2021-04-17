Шахтар - Динамо Київ 0:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується! Динамо мінімально перемагає Шахтар та збільшує відрив у чемпіонаті України до 10 очок.

90' Три хвилини було додано до основного часу.

90' Кривцов у підкаті збив Шепелєва, чим зірвав контратаку Динамо. Жовта картка для захисника Шахтаря.

90' Тете навішував з кутового, але Бущан кулаком вибив м'яч подалі.

89' Шапаренко втікав у контратаку, але передача на Родрігеса вийшлв дуже невдалою.

87' Гармаш грубо зіграв проти Судакова у центрі поля ще один штрафний для Шахтаря.

85' Судаков виконував подачу в штрафний майданчик, але Бущан вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

84' Гармаш поклав Дентіньо на газон у центрі поля. Черговий стандарт для "гірників".

82' Заміна відбулася у складі Шахтаря: замість Майкона на поле вийшов Георгій Судаков.

81' Шапаренко збив Фернандо у центрі поля, штрафний для Шахтаря.

79' Заміна у складі Динамо: замість Віталія Буяльського на поле вийшов Денис Гармаш.

78' Мораес виконував розрізну передачу на Фернандо, але цей пас виявився засильним.

76' Буяльський тепер завалився у штрафному майданчику Шахтаря, проте підстав для призначення пенальті не було.

75' Заміна у складі Динамо: Віктор Циганков вийшов на поле, а Олександр Караваєв пішов відпочивати.

74' Пауза відбулася задля перегляду ВАР, але пенальті не було призначено.

73' Мораес упав у штрафному майданчику в боротьбі з Родрігесом, проте свисток арбітра промовчав.

71' У Шахтаря також відбулася заміна: замість Марлоса гру продовжив Дентіньо.

70' Подвійна заміна у складі Динамо: замість Де Пени та Андрієвського на поле вийшли Родрігес та Шапаренко.

69' Шахтар двічі кутовий виконував, але удару по воротах Динамо так і не відбулося.

67' Додо навішував у штрафний майданчик Динамо, але м'яч від спини Де Пени пішов у руки Бущану.

65' Буяльський грубо проти Майкона зіграв у центрі поля. Жовта картка для капітана Динамо.

64' Заміна у складі Шахтаря: замість Манора Соломона на поле вийшов Фернандо.

62' Караваєв виконував подачу штрафний майданчик, Бєсєдіну вдалося пробити, проте Трубін без проблем парирував цей удар.

61' Де Пена виконував подачу, але Трубін впевнено вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

60' Караваєв виконував простріл з правого флангу, але Бондар вибив м'яч на кутовий.

59' Марлос збив Шепелєва у центрі поля, штрафний на користь Динамо.

58' Діагональ у бік Тете пішла, але бразилець невдало обробив м'яч і в підсумку втратив його.

56' Намагається позиційно атакувати Шахтар, але дуже надійно діє оборона Динамо.

54' Майкон зависоко підняв ногу у боротьбі з Бєсєдіним, арбітр зафіксував небезпечну гру з боку бразильця.

53' Де Пена з дальньої дистанції наносив удар, але вище воріт полетів м'яч.

52' Миколенко пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов повз ворота.

51' Додо виконував подачу в штрафний майданчик, але захисники Динамо вибили м'яч подалі.

50' Контролює м'яч Шахтар на своїй половині поля. Досить високу лінії оборони тримає Динамо.

48' Мораес збив Андрієвського у центрі поля. Штрафний на користь Динамо.

47' Заміна відбулася у складі Шахтаря: замість Маркоса Антоніо на поле вийшов Тете.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Київське Динамо мінімально перемагає Шахтар в українському класичному за досить рівної гри.

45' Одну хвилину додала арбітриня до першого тайму.

42' Контролює Шахтар м'яч, але до ударів справа не доходить.

40' Майкон отримав жовту картку за розмови з арбітром.

38' Караваєв та Матвієнко зіткнулися у центрі поля, але досить швидко гравці піднялися та продовжили гру.

36' Знову Шахтар володіє м'ячем. Динамо повертається до гри другим номером.

34' ГООООЛ! Динамо відкриває рахунок у матчі! Трубін вгадав напрямок удару, але Де Пена пробив точно в кут воріт.

33' Андрієвський упав у штрафному майадчнику! Монзуль вказує на пенальті і чекає на рішення ВАР.

32' Кендзьора у підкаті збив Степаненка. "Гірчичник" для польського оборонця Динамо.

31' Бондар виконував діагональ на Додо, але бразилець випустив м'яч за межі поля.

30' Знову Шахтар забрав м'яч під свій контроль, але до гостроти справа поки не доходить.

28' Андрієвський пробивав по воротах, але м'яч полетів вище воріт.

27' Бондар перед штрафним майданчиком заблокував Бєсєдіна. Жовта картка для захисника Шахтаря.

26' Матвієнко грубо зіграв проти Бєсєдіна за що, Монзуль нагородила його жовтою карткою.

25' Контролює м'яч Динамо в останні хвилини, але кияни не поспішають вперед.

23' Не вдається Шахтарю зараз вийти з оборони, дуже швидко Динамо повертає собі м'яч.

22' Шепелєв проривався по лівому флангу, але Майкон до кінця допрацював і відібрав м'яч.

21' Обидва футболіста повернулися на поле і продовжують поєдинок.

20' У центрі поля зіткнулися Де Пена та Степаненко, обом гравцям потрібна медична перемога.

18' З флангу Мораес покотив в центр на Марлоса, але тому пробити не дозволив Де Пена.

16' Кривцов з дальньої дистанції пробивав, але Бущан з другої спроби зафіксував м'яч в руках.

14' Врозріз віддавав Майкон в штрафну на хід Мораесу, але в останній момент м'яч перехопив в підкаті Попов.

12' Виходили у контратаку гравці Динамо, але подача Бєсєдіна на Кендзьору виявилася невдалою.

10' Додо підключився до атаки і виконував подачу, але Забарний вибив м'яч подалі.

8' Марлос виконував подачу в штрафний майданчик, але Кендзьора відвів загрозу від своїх воріт.

6' Кривцов виконував діагональ на Матвієнка, але лівий захисник не зміг дотягнутися до м'яча.

4' Бєсєдін втікав на ворота Шахтаря і навіть пробивав, але Трубін парирував цей удар після чого боковий суддя зафіксував офсайд.

3' Соломон накрутив Караваєва у штрафному майданчику і пробивав по воротах, але м'яч полетів вище воріт.

2' Шахтар контролює м'яч на перших хвилинах, Динамо поки грає другим номером.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Напередодні Динамо перемогло Шахтар в першому кіберспортивному матчі.

Визначилися стартові склади команд.

Донецький Шахтар прийматиме київське Динамо в 21 турі Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 17 квітня, на НСК Олімпійському. Початок о 19:30.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку починаючи з 19:15.