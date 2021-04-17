 Шахтар - Динамо: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Динамо: стартові склади команд

Сьогодні 18:32 580 0
Поєдинок розпочнеться о 19:30
Шахтар - Динамо: стартові склади команд
#Динамо, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар прийматиме київське Динамо в 21 турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Антоніо, Марлос, Соломон, Мораес

Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Хочолава, Сіпріано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентіньо

Динамо: Бущан, Попов, Шепелєв, Де Пена, Миколенко, Андрієвський, Караваєв, Забарний, Буяльський, Бєсєдін, Кендзьора

Запасні: Бойко, Шапаренко, Циганков, Гармаш, Родрігес, Сідклей, Тимчик, Сирота, Супряга

Поєдинок розпочнеться о 19:30.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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