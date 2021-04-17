Шахтар - Динамо: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар прийматиме київське Динамо в 21 турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Антоніо, Марлос, Соломон, Мораес
Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Хочолава, Сіпріано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентіньо
Динамо: Бущан, Попов, Шепелєв, Де Пена, Миколенко, Андрієвський, Караваєв, Забарний, Буяльський, Бєсєдін, Кендзьора
Запасні: Бойко, Шапаренко, Циганков, Гармаш, Родрігес, Сідклей, Тимчик, Сирота, Супряга
Поєдинок розпочнеться о 19:30.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.