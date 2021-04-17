Динамо мінімально перемогло Шахтар у 21 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Карлос Де Пена

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар приймав київське Динамо у рамках 21 туру української Прем'єр-ліги.

Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі забив Карлос Де Пена на 34-й хвилині ударом з пенальті.

Після цього поєдинку кияни збільшили свою перевагу у турнірній таблиці до 10 очок.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

21 тур, 17 квітня

Шахтар Донецьк - Динамо Київ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 34 Де Пена(П)

Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Матвієнко, Степаненко, Майкон(Судаков 82), Антоніо(Тете 46), Марлос(Дентіньо 71), Соломон(Фернандо 64), Мораес

Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Хочолава, Сіпріано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентіньо

Динамо: Бущан, Попов, Шепелєв, Де Пена(Родрігес 71), Миколенко, Андрієвський(Шапаренко 71), Караваєв(Циганков 74), Забарний, Буяльський(Гармаш 80), Бєсєдін, Кендзьора

Запасні: Бойко, Шапаренко, Циганков, Гармаш, Родрігес, Сідклей, Тимчик, Сирота, Супряга

Жовті картки: Матвієнко(25), Бондар(27), Кендзьора(31), Майкон(41), Буяльський(65), Кривцов(90+1)

Нагадаємо, Ворскла упевнено перемогла Зорю.