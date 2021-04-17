 Футбол 1 - Шахтар - Динамо: дивитися онлайн матч 17.04.2021 - трансляція | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Динамо Київ 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 19:30 3983 0
Шахтар - Динамо Київ 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ

6' Кривцов виконував діагональ на Матвієнка, але лівий захисник не зміг дотягнутися до м'яча.

4' Бєсєдін втікав на ворота Шахтаря і навіть пробивав, але Трубін парирував цей удар після чого боковий суддя зафіксував офсайд.

3' Соломон накрутив Караваєва у штрафному майданчику і пробивав по воротах, але м'яч полетів вище воріт.

2' Шахтар контролює м'яч на перших хвилинах, Динамо поки грає другим номером.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле!

Напередодні Динамо перемогло Шахтар в першому кіберспортивному матчі.

Визначилися стартові склади команд.

Донецький Шахтар прийматиме київське Динамо в 21 турі Української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться в суботу, 17 квітня, на НСК Олімпійському. Початок о 19:30.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку починаючи з 19:15.

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