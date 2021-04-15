Аллегрі відхилив пропозицію Роми

Джерело - Чемпіон.
Рома продовжує пошуки заміни Паулу Фонсеці, який покине посаду головного тренера команди в кінці сезону.
Про це повідомляє відомий італійський журналіст Лука Момблано.
Останнім часом Рома активно намагалася запросити Массімільяно Аллегрі. Однак екстренер Ювентуса і Мілана остаточно відхилив пропозицію вовків.
#Allegri ha ufficialmente declinato anche l’ultima proposta della #Roma.— Momblano Official (@MomblanOfficial) April 14, 2021
Сам Аллегрі зараз знаходиться в шорт-листі кількох європейських ТОП-клубів, включаючи Баварію.
Що стосується Роми, то зараз головним претендентом на те, щоб замінити Фонсеку, є ще один екстренер Ювентуса Мауріціо Саррі.