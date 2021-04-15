Екстренер Ювентуса може очолити Баварію

Баварія шукає заміну Гансу-Дітеру Фліку

Італійський фахівець Массімілано Аллегрі опинився в шорт-листі Баварії на заміну головному тренеру Гансу-Дітеру Фліку.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Пріоритетом Баварії залишається Юліан Нагельсманн, однак він не налаштований покидати РБ Лейпциг. Якщо Флік таки покине свою посаду, то мюнхенцям доведеться шукати альтернативи. Аллегрі – серед них.

Аллегрі майже два роки залишається без роботи після відходу з Ювентуса.

Раніше повідомлялося, що Флік влітку очолить збірну Німеччини.