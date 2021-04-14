Тернопільській Ниві зарахували технічну поразку за матч з Гірник-Спортом

УАФ прийняла рішення щодо матчу Нива - Гірник-Спорт

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу зарахував тернопільській Ниві технічну поразку за матч 20 туру Першої ліги з Гірник-Спортом, який не відбувся.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Нива вчасно не повідомила про місце проведення матчу і час його початку. Матч повинен був відбутися 5 квітня.

Раніше повідомлялося, що Нива Т продовжує пошуки домашнього стадіону через матчі Кубка України.

Також, Агробізнес у наступному сезоні може грати домашні матчі на міському стадіоні Тернополя.