Агробізнес розглядає стадіон в Тернополі, як домашню арену

Джерело - tribuna.com.
Агробізнес у наступному сезоні може грати домашні матчі на міському стадіоні Тернополя.
Про це розповів начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту міськради Тернополя Микола Круть
"Клуб Агробізнес розглядає тернопільський стадіон як один з варіантів проведення домашніх ігор в наступному сезоні. Є і клуби, які розглядають стадіон в Тернополі як резервний, той же ФК Львів. Стадіон може цікавити кілька клубів. Хто буде проявляти інтерес - з тим і будуть вестися переговори.
А поки стадіон готується до проведення фіналу Кубка України і готовий виконати всі взяті зобов'язання перед УАФ", - сказав Круть.
Відзначимо, що півфінал Кубка України між Агробізнесом і Динамо відбудеться на міському стадіоні Тернополя 21 квітня 2021 року.
Нагадаємо, ФІФА може заборонити грати матчі на стадіоні у Тернополі.