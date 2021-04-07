Агробізнес розглядає стадіон в Тернополі, як домашню арену

Агробізнес у наступному сезоні може грати домашні матчі на міському стадіоні Тернополя.

Про це розповів начальник управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту міськради Тернополя Микола Круть

"Клуб Агробізнес розглядає тернопільський стадіон як один з варіантів проведення домашніх ігор в наступному сезоні. Є і клуби, які розглядають стадіон в Тернополі як резервний, той же ФК Львів. Стадіон може цікавити кілька клубів. Хто буде проявляти інтерес - з тим і будуть вестися переговори.

А поки стадіон готується до проведення фіналу Кубка України і готовий виконати всі взяті зобов'язання перед УАФ", - сказав Круть.