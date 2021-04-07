 Нива Т продовжує пошуки домашнього стадіону через матчі Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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Нива Т продовжує пошуки домашнього стадіону через матчі Кубка України

Сьогодні 15:12 492 0
Андрій Тихий прокоментував ситуацію із пошуком стадіону, на якому команда проводитиме матчі Першої ліги.
Нива Т продовжує пошуки домашнього стадіону через матчі Кубка України
#Нива, #Кубок України

Джерело - tribuna.com.

Нива змушена шукати новий стадіон через проведення матчів Кубка України у Тернополі.

Про це розповів директор тернопільського клубу

"Розуміємо, що до фіналу Кубка України ми, швидше за все, не зможемо грати на Тернопільському міському стадіоні через його підготовку. Тому шукаємо тимчасову арену для домашніх матчів, хоча її і не так легко зараз знайти.

В нашій області немає атестованого поля, яке відповідає рівню Першої ліги. Лише раз, як виняток нам дозволили в минулому році зіграти у Вишнівці, оскільки і Тернопіль, і навколишні області тоді були в червоній зоні", – розповів Тихий.

Нагадаємо, що півфінал та фінал Кубка України планують провести на Тернопільському міському стадіоні. Через це Нива залишилась без домашньої арени та змушена шукати нове місце для проведення матчів Першої ліги.

Раніше повідомлялося, що Агробізнес у наступному сезоні може грати домашні матчі на міському стадіоні Тернополя.

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