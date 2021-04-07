Нива Т продовжує пошуки домашнього стадіону через матчі Кубка України

Нива змушена шукати новий стадіон через проведення матчів Кубка України у Тернополі.

Про це розповів директор тернопільського клубу

"Розуміємо, що до фіналу Кубка України ми, швидше за все, не зможемо грати на Тернопільському міському стадіоні через його підготовку. Тому шукаємо тимчасову арену для домашніх матчів, хоча її і не так легко зараз знайти.

В нашій області немає атестованого поля, яке відповідає рівню Першої ліги. Лише раз, як виняток нам дозволили в минулому році зіграти у Вишнівці, оскільки і Тернопіль, і навколишні області тоді були в червоній зоні", – розповів Тихий.