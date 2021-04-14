 Футбол 2 - Ливерпуль - Реал: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 14.04.2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Ліверпуль - Реал 0:0. Як це було

Вчора 23:53 5540 0
Ліверпуль - Реал 0:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Завершується поєдинок! Мадридський Реал зберігає свої ворота сухими та виходить до півфіналу Ліги чемпіонів!

90' Арнольд виконував крос у центр штрафного майданчика, але м'яч прилетів у руки Куртуа.

90' Обрізався Каземіро біля своїх воріт, Тьяго видав класний пас на Салаха, але Куртуа врятував свою команду.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Продовжує Ліверпуль насідати на ворота мадридського Реалу, але поки усі простріли та навіси вибиваються гравцями "вершкових".

87' Тьяго намагався виконати закидання на Робертсона, але шотландець не встиг до м'яча. Удар від воріт.

85' Притис Ліверпуль зараз Реал до штрафного майданчика, але зараз дуже надіно діють оборонці мадридського клубу.

83' І також заміну використав Зідан: Іско продовжить поєдинок, а Асенсіо вже пішов відпочивати.

82' Подвійна заміна в Ліверпуля: замість Мане та Фірміно на поле вийшли Чемберлейн та Шакірі.

81' Мілітао класно подав з правого флангу, м'яч дивом дішов до Бензема, але той не зміг точно пробити головою.

80' Ліверпуль виконував подачу з кутового, але Куртуа забрав м'яч у руки після удару Філліпса.

79' Родріго проривався у штрафний майданчик Ліверпуля, проте Арнольд дуже впевнено його відтіснив корпусом.

77' По черзі команди контролюють м'яч, але помітно як Ліверпуль поспішає в атаку і як Реал сушить гру.

75' Асенсіо пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч від ноги захисника пішов на кутовий.

74' В контратаку втікав Реал, але подача Одріосоли виявилася дуже неточною.

73' Подвійна заміна від Реал: замість Крооса та Вінісіуса на поле вийшли Одріосола та Родріго.

72' Фабіньо під час кутового порушив правила проти Начо і певний час іспанець провів на газоні.

70' Жота прорвався до штрафного майданчику і пробивав по воротах, але м'яч від рикошета влучив у зовнішню сітку воріт.

69' Арнольд після діагональної передачі навішував у штрафний майданчик, де Фірміно зачепився за м'яч і пробивав по воротах, але встигли захисники Реалу заблокувати цей удар.

68' Салах отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав по воторах, але Мілітао встиг накрити цей удар.

66' Вальверде видав неймовірну діагональ на Вінісіуса, бразилець трохи прокинув м'яч, але Аліссон встиг скоротити дистанцію і парирувати удар Жуніора. Бензема вже не встиг на добивання.

65' Мане виконував подачу з правого флангу, м'яч перелетів усіх але Асенсіо при спробі обробити сферу випустив її за межі поля.

64' Каземіро класно видав пас на Вінісіуса, який протягнув м'яч, але помилився при спробі обійти Фабіньо.

62' Тьяго на фланзі збив Менді, який класно прибрав під себе м'яч. Штрафний для Реала.

60' Подвійна заміна в Ліверпуля: замість Мілнера та Кабака на поле вийшли Тьяго та Жота.

58' Філліпс збив Каземіро, який розпочинав контратаку Реала. Жовта картка для захисника Ліверпуля.

56' Фірміно потужно пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов вище воріт.

55' Робертсон виконував простріл з штрафного майданчика, але від Каземіро м'яч влучив у шотландського захисника і пішов за межі поля.

53' Менді класно обігрався з Бенземою і увірвався у штрафний майданчик Ліверпуля, але простріл француза перехопив Мілнер.

52' Вальверде виконував навіс на Бензему, Карім класно обробив м'яч і намагався перекинути захисника, але Аліссон вчасно вийшов з воріт і перехопив м'яч.

51' Контролює Ліверпуль зараз м'яч, але Реал поки надійно діє в обороні.

49' Вальверде прострілив у штрафний майданчик, але Філліпс був перший на м'ячі і вибив снаряд подалі.

47' Фірміно у штрафному майданчику розкрутився і пробивав у ближній кут, але Куртуа врятував свою команду.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Нулі на табло за досить рівної гри. Більше атакує Ліверпуль у нас, проте не забуваємо, що Бензема влучив у стійку на початку матчу.

45' Арнольд намагався навісити з флангу, але від Вінісіуса м'яч пішов на кутовий.

45' На повторі було видно, що просто підслизнувся Мане.

45' Мане впав у штрафному майданчику Реала, але свисток арбітра промовчав.

45' Дві хвилини додав арбітр до першої половини гри.

44' Контролює м'яч Реал і схоже, що просто дограють тайм футболісти мадридського клубу.

42' Арнольд дивом прорвався до штрафного майданчика Реала і віддав на Вейналдума, але нідерландець пробив вище воріт.

41' Мане видав пас на Салаха, який пробивав метрів з 13-и, але вінгер Ліверпуля пробив трохи вище воріт.

40' Арнольд знову виконував подачу в штрафний майданчик, але Вальверде без проблем скинув м'яч у руки Куртуа.

38' Арнольд класно навішував до воріт Реала, але Мане трохи не встиг замкнути на дальній стійці.

37' Вінісіус класно проривався у штрафний майданчик Ліверпуля, але задалеко він відпустив м'яч і в підсумку випустив його за межі поля.

35' Мілнер виконував подачу у штрафний майданчик, але Куртуа вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

33' Кроос намагався відібрати м'яч у Вейналдума, але порушив правила проти хавбека Ліверпуля.

32' Мане у боротьбі з Мілітао порушив правила у штрафному майданчику Реала.

30' Салах зависоко підняв ногу у боротьбі з Начо. Штрафний для Реала у центрі поля.

28' Робертсон отримав жовту картку за активні розмови з арбітром.

26' Продовжує Реал володіти м'ячем, Ліверпуль вже не так активно пресингує, а мадридці не поспішають атакувати.

24' Каземіро дуже грубо зіграв проти Мілнера у підкаті. Жовту картку показав арбітр півзахиснику Реала.

22' Фабіньо у центрі поля збив Каземіро. Черговий штрафний у нашому матчі.

20' Бензема класно накрутив Філліпса у штрафному майданчику і пробив у ближній кут, але м'яч влучив у стійку!

18' Пішла подача з флангу, але гравці Реалу відбилися.

17' Вінісіус збив Мане на фланзі, небезпечний стандарт для Ліверпуля.

16' Модрич по центру просувався з м'ячем, але Мілнер з фолом його зупинив.

15' Реал контролює м'яч зараз і дуже повільно "вершкові" просуваються вперед.

13' Арнольд виконував подачу на Мане, але Садіо забіг у офсайд.

11' Мілнер з-за меж штрафного майданчика пробивав, але Куртуа у польоті перевів м'яч на кутовий.

10' Модрич класно навішував після розіграшу корнера, але суддя зафіксував офсайд.

9' Модрич з льоту пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

8' Робертсон виконував подачу з кутового, але Філліпс збив Бензема у штрафному майданчику.

7' Дуже активно Ліверпуль пресингує Реал на перших хвилинах. Мадридці не можуть вийти зі своєї половини поля зараз.

6' Арнольд намагався виконати подачу у штрафний майданчик, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

4' Арнольд виконував подачу з кутового, але удар Мане виявився невдалим.

3' Кабак класне закидання зробив на Мане, той у дотик відпасував на Салаха, який розстрілював ворота Реала, але Куртуа впорався з цим ударом.

2' Мілнер грубо зіграв проти Бензема у центрі поля, але у м'яч влучив англієць, тож штрафного не буде.

1' Поєдинок розпочався.

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле.

Визначилися стартові склади команд:

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль прийматиме мадридський Реал.

Матч відбудеться у середу, 14 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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