 Футбол 2 - Ливерпуль - Реал: смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 14.04.2021 | Футбол | Champion.com.ua
Ліверпуль - Реал 0:0. ОНЛАЙН
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Ліверпуль - Реал 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:45 5156 0
Ліверпуль - Реал 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

49' Вальверде прострілив у штрафний майданчик, але Філліпс був перший на м'ячі і вибив снаряд подалі.

47' Фірміно у штрафному майданчику розкрутився і пробивав у ближній кут, але Куртуа врятував свою команду.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Нулі на табло за досить рівної гри. Більше атакує Ліверпуль у нас, проте не забуваємо, що Бензема влучив у стійку на початку матчу.

45' Арнольд намагався навісити з флангу, але від Вінісіуса м'яч пішов на кутовий.

45' На повторі було видно, що просто підслизнувся Мане.

45' Мане впав у штрафному майданчику Реала, але свисток арбітра промовчав.

45' Дві хвилини додав арбітр до першої половини гри.

44' Контролює м'яч Реал і схоже, що просто дограють тайм футболісти мадридського клубу.

42' Арнольд дивом прорвався до штрафного майданчика Реала і віддав на Вейналдума, але нідерландець пробив вище воріт.

41' Мане видав пас на Салаха, який пробивав метрів з 13-и, але вінгер Ліверпуля пробив трохи вище воріт.

40' Арнольд знову виконував подачу в штрафний майданчик, але Вальверде без проблем скинув м'яч у руки Куртуа.

38' Арнольд класно навішував до воріт Реала, але Мане трохи не встиг замкнути на дальній стійці.

37' Вінісіус класно проривався у штрафний майданчик Ліверпуля, але задалеко він відпустив м'яч і в підсумку випустив його за межі поля.

35' Мілнер виконував подачу у штрафний майданчик, але Куртуа вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

33' Кроос намагався відібрати м'яч у Вейналдума, але порушив правила проти хавбека Ліверпуля.

32' Мане у боротьбі з Мілітао порушив правила у штрафному майданчику Реала.

30' Салах зависоко підняв ногу у боротьбі з Начо. Штрафний для Реала у центрі поля.

28' Робертсон отримав жовту картку за активні розмови з арбітром.

26' Продовжує Реал володіти м'ячем, Ліверпуль вже не так активно пресингує, а мадридці не поспішають атакувати.

24' Каземіро дуже грубо зіграв проти Мілнера у підкаті. Жовту картку показав арбітр півзахиснику Реала.

22' Фабіньо у центрі поля збив Каземіро. Черговий штрафний у нашому матчі.

20' Бензема класно накрутив Філліпса у штрафному майданчику і пробив у ближній кут, але м'яч влучив у стійку!

18' Пішла подача з флангу, але гравці Реалу відбилися.

17' Вінісіус збив Мане на фланзі, небезпечний стандарт для Ліверпуля.

16' Модрич по центру просувався з м'ячем, але Мілнер з фолом його зупинив.

15' Реал контролює м'яч зараз і дуже повільно "вершкові" просуваються вперед.

13' Арнольд виконував подачу на Мане, але Садіо забіг у офсайд.

11' Мілнер з-за меж штрафного майданчика пробивав, але Куртуа у польоті перевів м'яч на кутовий.

10' Модрич класно навішував після розіграшу корнера, але суддя зафіксував офсайд.

9' Модрич з льоту пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч від захисника пішов на кутовий.

8' Робертсон виконував подачу з кутового, але Філліпс збив Бензема у штрафному майданчику.

7' Дуже активно Ліверпуль пресингує Реал на перших хвилинах. Мадридці не можуть вийти зі своєї половини поля зараз.

6' Арнольд намагався виконати подачу у штрафний майданчик, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

4' Арнольд виконував подачу з кутового, але удар Мане виявився невдалим.

3' Кабак класне закидання зробив на Мане, той у дотик відпасував на Салаха, який розстрілював ворота Реала, але Куртуа впорався з цим ударом.

2' Мілнер грубо зіграв проти Бензема у центрі поля, але у м'яч влучив англієць, тож штрафного не буде.

1' Поєдинок розпочався.

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле.

Визначилися стартові склади команд:

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль прийматиме мадридський Реал.

Матч відбудеться у середу, 14 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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