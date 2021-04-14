Ліверпуль - Реал 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
49' Вальверде прострілив у штрафний майданчик, але Філліпс був перший на м'ячі і вибив снаряд подалі.
47' Фірміно у штрафному майданчику розкрутився і пробивав у ближній кут, але Куртуа врятував свою команду.
46' Другий тайм розпочався!
Завершується перший тайм. Нулі на табло за досить рівної гри. Більше атакує Ліверпуль у нас, проте не забуваємо, що Бензема влучив у стійку на початку матчу.
45' Арнольд намагався навісити з флангу, але від Вінісіуса м'яч пішов на кутовий.
45' На повторі було видно, що просто підслизнувся Мане.
45' Мане впав у штрафному майданчику Реала, але свисток арбітра промовчав.
45' Дві хвилини додав арбітр до першої половини гри.
44' Контролює м'яч Реал і схоже, що просто дограють тайм футболісти мадридського клубу.
42' Арнольд дивом прорвався до штрафного майданчика Реала і віддав на Вейналдума, але нідерландець пробив вище воріт.
41' Мане видав пас на Салаха, який пробивав метрів з 13-и, але вінгер Ліверпуля пробив трохи вище воріт.
40' Арнольд знову виконував подачу в штрафний майданчик, але Вальверде без проблем скинув м'яч у руки Куртуа.
38' Арнольд класно навішував до воріт Реала, але Мане трохи не встиг замкнути на дальній стійці.
37' Вінісіус класно проривався у штрафний майданчик Ліверпуля, але задалеко він відпустив м'яч і в підсумку випустив його за межі поля.
35' Мілнер виконував подачу у штрафний майданчик, але Куртуа вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.
33' Кроос намагався відібрати м'яч у Вейналдума, але порушив правила проти хавбека Ліверпуля.
32' Мане у боротьбі з Мілітао порушив правила у штрафному майданчику Реала.
30' Салах зависоко підняв ногу у боротьбі з Начо. Штрафний для Реала у центрі поля.
28' Робертсон отримав жовту картку за активні розмови з арбітром.
26' Продовжує Реал володіти м'ячем, Ліверпуль вже не так активно пресингує, а мадридці не поспішають атакувати.
24' Каземіро дуже грубо зіграв проти Мілнера у підкаті. Жовту картку показав арбітр півзахиснику Реала.
22' Фабіньо у центрі поля збив Каземіро. Черговий штрафний у нашому матчі.
20' Бензема класно накрутив Філліпса у штрафному майданчику і пробив у ближній кут, але м'яч влучив у стійку!
18' Пішла подача з флангу, але гравці Реалу відбилися.
17' Вінісіус збив Мане на фланзі, небезпечний стандарт для Ліверпуля.
16' Модрич по центру просувався з м'ячем, але Мілнер з фолом його зупинив.
15' Реал контролює м'яч зараз і дуже повільно "вершкові" просуваються вперед.
13' Арнольд виконував подачу на Мане, але Садіо забіг у офсайд.
11' Мілнер з-за меж штрафного майданчика пробивав, але Куртуа у польоті перевів м'яч на кутовий.
10' Модрич класно навішував після розіграшу корнера, але суддя зафіксував офсайд.
9' Модрич з льоту пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч від захисника пішов на кутовий.
8' Робертсон виконував подачу з кутового, але Філліпс збив Бензема у штрафному майданчику.
7' Дуже активно Ліверпуль пресингує Реал на перших хвилинах. Мадридці не можуть вийти зі своєї половини поля зараз.
6' Арнольд намагався виконати подачу у штрафний майданчик, але від захисника м'яч пішов на кутовий.
4' Арнольд виконував подачу з кутового, але удар Мане виявився невдалим.
3' Кабак класне закидання зробив на Мане, той у дотик відпасував на Салаха, який розстрілював ворота Реала, але Куртуа впорався з цим ударом.
2' Мілнер грубо зіграв проти Бензема у центрі поля, але у м'яч влучив англієць, тож штрафного не буде.
1' Поєдинок розпочався.
Лунає гімн Ліги чемпіонів.
Команди виходять на поле.
Визначилися стартові склади команд:
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial para el partido 🆚 @LFC!@Liberbank | #HalaMadrid pic.twitter.com/pn4VJDHcZd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 14, 2021
🔴 𝐓𝐎𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓'𝐒 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴#LIVRMA | #UCL— Liverpool FC (@LFC) April 14, 2021
У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль прийматиме мадридський Реал.
Матч відбудеться у середу, 14 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.