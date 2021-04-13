Челсі зацікавився лідером Ювентуса

Дибала може продовжити кар'єру в Англії

Челсі під час літнього трансферного вікна спробує підписати форварда Ювентуса Пауло Дибалу.

Про це повідомляє Tuttosport.

Лондонці хочуть зробити його ключовою фігурою команди на наступний сезон.

Відхід Дібали з Ювентуса в кінці сезону дуже вірогідний. Його контракт закінчується влітку 2022 року, а переговори про нову угоду зайшли в глухий кут.

Ювентус не хоче втратити Дибалу безкоштовно через рік, а сам гравець незадоволений своїм нинішнім становищем у команді.

У нинішньому сезоні на рахунку Дибали 4 голи і 2 асисти в 18 матчах за Ювентус у всіх турнірах. Трансферна вартість 27-річного аргентинця оцінюється в 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що влітку покинути Челсі може Хакім Зієш.