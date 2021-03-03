Атлетіко готує трансфер вінгера Челсі

Хакім Зієш може знову змінити клуб

Атлетіко має намір підписати 27-річного марокканського вінгера Челсі Хакіма Зієша наступного літа.

Про це повідомляє Fichajes.

Зієш перейшов в Челсі з Аякса минулого літа за 40 млн євро. Але поки виступи футболіста за лондонський клуб залишають бажати кращого. У поточному сезоні Хакім провів за "синіх" 22 матчі у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 4 результативні передачі.

Контракт Зієша з Челсі розрахований до літа 2025 року. Орієнтовна вартість гравця складає 45 млн євро, але лондонський клуб готовий продати футболіста і за меншу суму.

Раніше повідомлялося, що Челсі потрібен голкіпер Мілана.