Ювентус припинив переговори з Дибалою про контракт

Форвард незабаром може покинути туринський клуб

Ювентус відкликав свою пропозицію про продовження контракту з нападником Пауло Дибалою на поліпшених умовах.

Про це повідомляє Calciomercato.

Нагадаємо, що за поточним контрактом аргентинець отримує 7,5 мільйона євро на рік. Угода діє до літа 2022 року.

Раніше Ювентус запропонував йому новий контракт в розмірі € 10 млн, однак представники Дибали запросили € 15 млн. У відповідь туринці відмовилися від своєї пропозиції і погодилися продовжити договір на поточних умовах.

Відзначимо, що відносини між гравцем і клубом остаточно зіпсувалися після того, як поліція виписала футболістові штраф за відвідування домашньої вечірки, забороненої карантинними обмеженнями. Разом із Пауло знаходилися футболісти Ювентуса Вестон Маккенні та Артур Мело.

У поточному сезоні Дибала провів за Ювентус 16 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 2 результативні передачі.