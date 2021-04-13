ПСЖ - Баварія: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Лунає гімн Ліги чемпіонів.
Команди виходять на поле.
Визначилися стартові склади команд:
Quel sera le onze de départ ce soir ? 📋— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021
Voici la réponse 👇#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/63LT7MS7GY
Mit dieser XI alles für das Halbfinale geben! 👊#PACKMAS #MiaSanMia #PSGFCB pic.twitter.com/ZkwLVImmV3— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 13, 2021
У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ прийматиме мюнхенську Баварію.
Матч відбудеться у вівторок, 13 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.