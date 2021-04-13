ПСЖ - Баварія: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле.

Визначилися стартові склади команд:

Quel sera le onze de départ ce soir ? 📋



Voici la réponse 👇#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/63LT7MS7GY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ прийматиме мюнхенську Баварію.

Матч відбудеться у вівторок, 13 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.