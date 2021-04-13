ПСЖ - Баварія 0:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується! ПСЖ поступається у домашньому поєдинку Баварії, але крокує до наступної стадії Ліги чемпіонів!

90' Сане прострілював у штрафному майданчику, але Навас перехопив цю передачу.

90' Неймар проривався до штрафного майданчика, але замість передачи на Мбаппе бразилець пішов на трьох захисників і в підсумку Ернандес вибив м'яч на кутовий.

90' Чотири хвилини додав арбітр до основного часу.

90' Еррера грубо у підкаті зіграв проти Кіміха. Жовту картку продемонстрував арбітр іспанському хавбеку.

90' Мбаппе викатував на Неймара, але Ноєр знову фантастично зіграв на виході і вибив м'яч в аут.

88' Заміна у складі ПСЖ: Ді Марія пішов відпочивати, а замість нього гру продовжить Еррера.

87' Неймар у боротьбі на другому поверсі з Ернандесом порушив правила.

86' Коман виконував м'яку подачу у центр штрафного після чого гравці Баварії декілька раз пробивали, але всі удари були заблоковані.

85' Кіміх виконував подачу з лівого флангу, але м'яч полетів у руки Навасу.

84' Заміна у складі Баварії: замість Шопо-Мотенга на поле вийшов Хаві Мартінес.

82' Сане обіграв на фланзі Баккера і пробивав у дальній кут, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.

81' Пішла подача від Кіміха, але арбітр зафіксував фол в атаці.

80' Ді Марія на фланзі сфолив проти Комана. Небезпечний стандарт для Баварії.

79' Мбаппе втікав у контратаку знову, але Ернандес у цій дуелі був сильнішим.

78' Гол забив Мбаппе, але арбітр зафіксував офсайд.

77' Кін після чудової передачі від Неймара протягнув м'яч і пробив по воротах, але м'яч полетів вище воріт.

76' Неймар намагався втікти в контратаку, але Ернандес відібрав у нього м'яч, після чого бразилець порушив правила.

75' Коман виконував простріл з лівого флангу, але захисника ПСЖ перехопили цю передачу.

73' Заміна у ПСЖ: замість Дракслера гру продовжить Кін.

72' Неймар пішов на трьох і Мусіала збив бразильця у підсумку.

71' Заміна у складі Баварії. Замість Девіса на поле вийшов Мусіала.

69' Сане виконував навіс на Комана, який скидував головою м'яч у центр, але захисники ПСЖ вибили снаряд подалі.

67' Мюллер ззаду в'їхав у Паредеса в центрі поля. Жовта картка для півзахисника Баварії.

65' Дракслер зараз прострілював з лівого флангу, але Ноєр перехопив цю передачу.

64' Продовжує насідати Баварія. ПСЖ повністю віддав ініціативу.

62' Сане класно вирізав на Мюллера, Томас пробив по воротах, але не влучив у площину воріт.

60' Контролює зараз м'яч Баварія, але важко німцям пройти оборонні редути ПСЖ.

58' Вимушена заміна в складі ПСЖ: замість Діалло на полі з'явився Баккер.

57' Діалло опинився на газоні. Заміну потребує захисник ПСЖ.

56' Коман виконував подачу у штрафний майданчик, але м'яч прилетів точно у руки Навасу.

55' Дагба дуже грубо врізався в Комана. Жовта картка для оборонця ПСЖ.

54' Ді Марія з дальньої дистанції пробивав, але м'яч пролетів повз ворота.

53' Мбаппе класно вирізав на Ді Марію, той обійшов Девіса і прострілив у зону воротарського майданчика. Неймар зовсім трошечки не дотягнувся до м'яча!

52' Алаба грубо зіграв у центрі поля, за що арбітр нагородив його жовтою карткою.

51' Неймар намагався вивести Мбаппе один на один, але Ноєр дуже далеко з воріт вийшов і опинився першим на м'ячі.

50' Кіміх виконував подачу, але мюнхенці порушили правила в атаці.

49' Павар виконував простріл з правого флангу, але м'яч від рикошета пішов на кутовий.

48' Неймар на двох суперників пішов на фланзі, але лише кутовий заробив бразилець.

47' Алаба пробивав з-за меж штрафного майданчика, але не влучив у площину воріт австрієць.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! ПСЖ набагато більше гольових моментів створив, проте наразі з мінімальним рахунком перемагає Баварія. Проте мюнхенцям потрібно ще одного разу забити, щоб вийти до півфіналу.

45' Сане класно проривався правим флангом і пробивав по воротах, але Нававс без проблем забрав м'яч у руки.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Алаба пробивав з дальньої дистанції, але Навас перевів м'яч на кутовий.

42' Мбаппе накрутив декількох суперників у штрафному майданчику, але згодом арбітр підняв прапорець. Неймар, який знаходився у офсайді заважав захисникам Баварії.

40' ГОООООЛ! Баварія виходить вперед! Алаба пробивав впритул, але Навас парирвував цей удар. Шопо-Мотенг відреагував на цей рикошет і головою забив у порожні ворота.

39' Мбаппе віддавав пас на Неймара, який виходив одина на один, але влучив у стійку бразилець.

37' Неймар класно пробивав з лінії штрафного майданчика, але м'яч влучив у поперечину.

36' Мбаппе втікав від Боатенга на фланзі і німецький фулбек був змушений порушити правила.

34' Неймар класно накрутив Ернандеса у штрафному майданчику і пробив у ближній кут, але Ноєр знову врятував свою команду.

33' Мюллер у центрі поля грубо зіграв проти Паредеса. Штрафний для ПСЖ.

31' Помилився зараз боковий арбітр. Ді Марія запускав у забігання Мбаппе, проте рефері зафіксував офсайд, якого не було.

29' Неймар упав у штрафному майданчику і просив пенальті, але повтор показав, що бразилець сам чеплявся за Люку Ернандеса.

28' Ді Марія видав класний пас на Мбаппе, той прорвався до штрафного майданчику і прострілив на Неймара, але з ударом бразильця впорався Ноєр. Браво Мануель! Вкотре він рятує свою команду!

27' ПСЖ знову помилилося в обороні і Кіміх мав змогу пробивати з дальньої дистанції, але м'яч пішов поруч зі стійкою.

25' Шопо-Мотенг віддав класний пас на Сане, той пробив з-за меж штрафного майданчика, але трохи не влучив у площину воріт.

24' Дракслер намагався виконати діагональ на Мбаппе, але француз не встиг дістатися до м'яча і снаряд пішов за межі поля.

22' Пішов навіс з кутового, але Мбаппе вибив м'яч подалі від своїх воріт.

21' Коман увірвався у штрафний майданчик і виконував простріл, але м'яч від Даніло пішов на кутовий.

20' Втікали у контратаку гравці ПСЖ, Мбаппе віддавав на Ді Марію, який намагався черпачком знайти Неймара в штрафному майданчику, але до бразильця м'яч не дійшов. Ноєр вийшов з воріт та забрав снаряд у руки.

18' Повернувся на поле Ді Марія і продовжує наш поєдинок.

17' Лежить на газоні Ді Марія і зараз лікарі надають йому допомогу. Можливо заміна знадобиться аргентинцю.

16' Девіс втратив м'яч у боротьбі з Ді Марією і відразу пішов у відбір, проте канадець грубо зіграв рпоти вінгера ПСЖ.

14' Більше контролює м'яч ПСЖ, але дуже повільно господарі йдуть вперед.

12' Алаба у центр поля збив Паредеса, черговий штрафний для парижан.

10' Мбаппе класно прорвався лівим флангом і прострілив у центр, м'яч після рикошету відскочив до Неймара, але удар бразильця парирував Ноєр.

9' Мюллер після подачі намагався скинути головою на Шопо-Мотінга, але Навас вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

7' Неймар класно прокинув м'яч повз Алабу і австрієць сфолив у центрі поля.

6' Неймар намагався розпочатку контратаку, але Девіс перехопив передачу бразильця.

5' Намагалися вийти з захисту мюнхенці через дальні пас, але Шопо-Мотінг заліз у положення "поза грою".

3' Неймар віддав Мбаппе класний пас вперед, француз пробив з гострого кута, але трохи не влучив у площину.

2' Діалло намагався прокинути м'яч повз Сане, але влучив у руку німецькому вінгеру. Штрафний удар для ПСЖ.

1' Поєдинок розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле.

Визначилися стартові склади команд:

Quel sera le onze de départ ce soir ? 📋



Voici la réponse 👇#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/63LT7MS7GY — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ прийматиме мюнхенську Баварію.

Матч відбудеться у вівторок, 13 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.