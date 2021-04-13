ПСЖ - Баварія 0:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.
Матч завершується! ПСЖ поступається у домашньому поєдинку Баварії, але крокує до наступної стадії Ліги чемпіонів!
90' Сане прострілював у штрафному майданчику, але Навас перехопив цю передачу.
90' Неймар проривався до штрафного майданчика, але замість передачи на Мбаппе бразилець пішов на трьох захисників і в підсумку Ернандес вибив м'яч на кутовий.
90' Чотири хвилини додав арбітр до основного часу.
90' Еррера грубо у підкаті зіграв проти Кіміха. Жовту картку продемонстрував арбітр іспанському хавбеку.
90' Мбаппе викатував на Неймара, але Ноєр знову фантастично зіграв на виході і вибив м'яч в аут.
88' Заміна у складі ПСЖ: Ді Марія пішов відпочивати, а замість нього гру продовжить Еррера.
87' Неймар у боротьбі на другому поверсі з Ернандесом порушив правила.
86' Коман виконував м'яку подачу у центр штрафного після чого гравці Баварії декілька раз пробивали, але всі удари були заблоковані.
85' Кіміх виконував подачу з лівого флангу, але м'яч полетів у руки Навасу.
84' Заміна у складі Баварії: замість Шопо-Мотенга на поле вийшов Хаві Мартінес.
82' Сане обіграв на фланзі Баккера і пробивав у дальній кут, але м'яч пролетів поруч зі стійкою.
81' Пішла подача від Кіміха, але арбітр зафіксував фол в атаці.
80' Ді Марія на фланзі сфолив проти Комана. Небезпечний стандарт для Баварії.
79' Мбаппе втікав у контратаку знову, але Ернандес у цій дуелі був сильнішим.
78' Гол забив Мбаппе, але арбітр зафіксував офсайд.
77' Кін після чудової передачі від Неймара протягнув м'яч і пробив по воротах, але м'яч полетів вище воріт.
76' Неймар намагався втікти в контратаку, але Ернандес відібрав у нього м'яч, після чого бразилець порушив правила.
75' Коман виконував простріл з лівого флангу, але захисника ПСЖ перехопили цю передачу.
73' Заміна у ПСЖ: замість Дракслера гру продовжить Кін.
72' Неймар пішов на трьох і Мусіала збив бразильця у підсумку.
71' Заміна у складі Баварії. Замість Девіса на поле вийшов Мусіала.
69' Сане виконував навіс на Комана, який скидував головою м'яч у центр, але захисники ПСЖ вибили снаряд подалі.
67' Мюллер ззаду в'їхав у Паредеса в центрі поля. Жовта картка для півзахисника Баварії.
65' Дракслер зараз прострілював з лівого флангу, але Ноєр перехопив цю передачу.
64' Продовжує насідати Баварія. ПСЖ повністю віддав ініціативу.
62' Сане класно вирізав на Мюллера, Томас пробив по воротах, але не влучив у площину воріт.
60' Контролює зараз м'яч Баварія, але важко німцям пройти оборонні редути ПСЖ.
58' Вимушена заміна в складі ПСЖ: замість Діалло на полі з'явився Баккер.
57' Діалло опинився на газоні. Заміну потребує захисник ПСЖ.
56' Коман виконував подачу у штрафний майданчик, але м'яч прилетів точно у руки Навасу.
55' Дагба дуже грубо врізався в Комана. Жовта картка для оборонця ПСЖ.
54' Ді Марія з дальньої дистанції пробивав, але м'яч пролетів повз ворота.
53' Мбаппе класно вирізав на Ді Марію, той обійшов Девіса і прострілив у зону воротарського майданчика. Неймар зовсім трошечки не дотягнувся до м'яча!
52' Алаба грубо зіграв у центрі поля, за що арбітр нагородив його жовтою карткою.
51' Неймар намагався вивести Мбаппе один на один, але Ноєр дуже далеко з воріт вийшов і опинився першим на м'ячі.
50' Кіміх виконував подачу, але мюнхенці порушили правила в атаці.
49' Павар виконував простріл з правого флангу, але м'яч від рикошета пішов на кутовий.
48' Неймар на двох суперників пішов на фланзі, але лише кутовий заробив бразилець.
47' Алаба пробивав з-за меж штрафного майданчика, але не влучив у площину воріт австрієць.
46' Другий тайм розпочався!
Завершується перший тайм! ПСЖ набагато більше гольових моментів створив, проте наразі з мінімальним рахунком перемагає Баварія. Проте мюнхенцям потрібно ще одного разу забити, щоб вийти до півфіналу.
45' Сане класно проривався правим флангом і пробивав по воротах, але Нававс без проблем забрав м'яч у руки.
45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.
44' Алаба пробивав з дальньої дистанції, але Навас перевів м'яч на кутовий.
42' Мбаппе накрутив декількох суперників у штрафному майданчику, але згодом арбітр підняв прапорець. Неймар, який знаходився у офсайді заважав захисникам Баварії.
40' ГОООООЛ! Баварія виходить вперед! Алаба пробивав впритул, але Навас парирвував цей удар. Шопо-Мотенг відреагував на цей рикошет і головою забив у порожні ворота.
39' Мбаппе віддавав пас на Неймара, який виходив одина на один, але влучив у стійку бразилець.
37' Неймар класно пробивав з лінії штрафного майданчика, але м'яч влучив у поперечину.
36' Мбаппе втікав від Боатенга на фланзі і німецький фулбек був змушений порушити правила.
34' Неймар класно накрутив Ернандеса у штрафному майданчику і пробив у ближній кут, але Ноєр знову врятував свою команду.
33' Мюллер у центрі поля грубо зіграв проти Паредеса. Штрафний для ПСЖ.
31' Помилився зараз боковий арбітр. Ді Марія запускав у забігання Мбаппе, проте рефері зафіксував офсайд, якого не було.
29' Неймар упав у штрафному майданчику і просив пенальті, але повтор показав, що бразилець сам чеплявся за Люку Ернандеса.
28' Ді Марія видав класний пас на Мбаппе, той прорвався до штрафного майданчику і прострілив на Неймара, але з ударом бразильця впорався Ноєр. Браво Мануель! Вкотре він рятує свою команду!
27' ПСЖ знову помилилося в обороні і Кіміх мав змогу пробивати з дальньої дистанції, але м'яч пішов поруч зі стійкою.
25' Шопо-Мотенг віддав класний пас на Сане, той пробив з-за меж штрафного майданчика, але трохи не влучив у площину воріт.
24' Дракслер намагався виконати діагональ на Мбаппе, але француз не встиг дістатися до м'яча і снаряд пішов за межі поля.
22' Пішов навіс з кутового, але Мбаппе вибив м'яч подалі від своїх воріт.
21' Коман увірвався у штрафний майданчик і виконував простріл, але м'яч від Даніло пішов на кутовий.
20' Втікали у контратаку гравці ПСЖ, Мбаппе віддавав на Ді Марію, який намагався черпачком знайти Неймара в штрафному майданчику, але до бразильця м'яч не дійшов. Ноєр вийшов з воріт та забрав снаряд у руки.
18' Повернувся на поле Ді Марія і продовжує наш поєдинок.
17' Лежить на газоні Ді Марія і зараз лікарі надають йому допомогу. Можливо заміна знадобиться аргентинцю.
16' Девіс втратив м'яч у боротьбі з Ді Марією і відразу пішов у відбір, проте канадець грубо зіграв рпоти вінгера ПСЖ.
14' Більше контролює м'яч ПСЖ, але дуже повільно господарі йдуть вперед.
12' Алаба у центр поля збив Паредеса, черговий штрафний для парижан.
10' Мбаппе класно прорвався лівим флангом і прострілив у центр, м'яч після рикошету відскочив до Неймара, але удар бразильця парирував Ноєр.
9' Мюллер після подачі намагався скинути головою на Шопо-Мотінга, але Навас вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.
7' Неймар класно прокинув м'яч повз Алабу і австрієць сфолив у центрі поля.
6' Неймар намагався розпочатку контратаку, але Девіс перехопив передачу бразильця.
5' Намагалися вийти з захисту мюнхенці через дальні пас, але Шопо-Мотінг заліз у положення "поза грою".
3' Неймар віддав Мбаппе класний пас вперед, француз пробив з гострого кута, але трохи не влучив у площину.
2' Діалло намагався прокинути м'яч повз Сане, але влучив у руку німецькому вінгеру. Штрафний удар для ПСЖ.
1' Поєдинок розпочався!
Лунає гімн Ліги чемпіонів.
Команди виходять на поле.
Визначилися стартові склади команд:
Quel sera le onze de départ ce soir ? 📋— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2021
Voici la réponse 👇#𝐏𝐒𝐆𝐅𝐂𝐁 | 🏆 #UCL pic.twitter.com/63LT7MS7GY
Mit dieser XI alles für das Halbfinale geben! 👊#PACKMAS #MiaSanMia #PSGFCB pic.twitter.com/ZkwLVImmV3— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 13, 2021
У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ прийматиме мюнхенську Баварію.
Матч відбудеться у вівторок, 13 квітня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.