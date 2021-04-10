Тоттенгем може бойкотувати соцмережі через расистські висловлювання

Лондонський Тоттенгем обмірковує можливість того, щоб тимчасово бойкотувати соцмережі.

Про це розповів головний тренер команди Жозе Моурінью.

"Тоттенгем думає і аналізує кожну деталь. Клуб, звичайно ж, хоче вплинути на ситуацію, яка склалася. Ми підтримаємо рішення клубу, але це вже внутрішнє обговорення сумної ситуації", - заявив Моурінью.

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"Що стосується Давінсона, то, звичайно, більше нічого додати по цій ситуації. Але Санчес отримав багато підтримки всередині команди, тому що він прекрасний хлопець, і все його люблять. Всі його підтримали, він в порядку", - сказав португалець.