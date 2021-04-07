Гравці Ліверпуля отримали расистські емодзі

Клуб незадоволений такою поведінкою

Гравці Ліверпуля Трент Олександр-Арнольд і Набі Кейта після невдалого матчу Ліги чемпіонів проти Реала (1:3) під своїми постами в Instagram почали масово отримувати расистські картинки - емодзі з мавпою.

Про це повідомляє BBC.

Соцмережа вже заявила, що розслідує цю ситуацію.

Ліверпуль офіційно заявив, що так далі тривати не може і висловив готовність підтримати футболістів.

Раніше в знак протесту проти расизму всі сторінки в соцмережах закрив відомий в минулому форвард Тьєррі Анрі, який постійно отримував образи.