Гравці Ліверпуля отримали расистські емодзі

Джерело - sport.ua.
Гравці Ліверпуля Трент Олександр-Арнольд і Набі Кейта після невдалого матчу Ліги чемпіонів проти Реала (1:3) під своїми постами в Instagram почали масово отримувати расистські картинки - емодзі з мавпою.
Про це повідомляє BBC.
Соцмережа вже заявила, що розслідує цю ситуацію.
Ліверпуль офіційно заявив, що так далі тривати не може і висловив готовність підтримати футболістів.
Раніше в знак протесту проти расизму всі сторінки в соцмережах закрив відомий в минулому форвард Тьєррі Анрі, який постійно отримував образи.