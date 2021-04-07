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США будуть бойкотувати Олімпіаду в Пекіні

Сьогодні 12:30 215 0
Американські спортсмени можуть пропустити Олімпіаду в Пекіні
США будуть бойкотувати Олімпіаду в Пекіні
#Пекін

Джерело - isport.ua.

Адміністрація президента США Джо Байдена висунула ідею бойкоту зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні на знак протесту проти переслідування уйгурів в провінції Сіньцзян. 

Про це повідомляє Financial Times.

Причому американці бойкотують Ігри не самі, а з іншими країнами - офіційний представник Держдепу Нед Прайс заявив, що адміністрація вже обговорювала позицію разом з союзниками. Також вони наполягають на перенесенні Олімпіади в іншу країну.

"Скоординований підхід не тільки в наших інтересах, але і в інтересах наших союзників і партнерів.

Пора перенести Олімпійські ігри в країну, що уособлює демократію і дух олімпійської хартії. Ігри не можуть проводитися в Китаї", - розповів Прайс.

Зимові Олімпійські ігри 2022 року пройдуть 4-20 лютого.

Нагадаємо, Олімпійський комітет Росії отримав запрошення на Ігри-2022 в Пекіні.

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