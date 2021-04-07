США будуть бойкотувати Олімпіаду в Пекіні

Адміністрація президента США Джо Байдена висунула ідею бойкоту зимової Олімпіади 2022 року в Пекіні на знак протесту проти переслідування уйгурів в провінції Сіньцзян.

Про це повідомляє Financial Times.

Причому американці бойкотують Ігри не самі, а з іншими країнами - офіційний представник Держдепу Нед Прайс заявив, що адміністрація вже обговорювала позицію разом з союзниками. Також вони наполягають на перенесенні Олімпіади в іншу країну.

"Скоординований підхід не тільки в наших інтересах, але і в інтересах наших союзників і партнерів.

Пора перенести Олімпійські ігри в країну, що уособлює демократію і дух олімпійської хартії. Ігри не можуть проводитися в Китаї", - розповів Прайс.