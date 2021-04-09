Ребров: Зубков грав з травмою у збірній України

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров вказав на стан українського півзахисника Олександра Зубкова.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"В якому настрої повернувся Зубков? Його турбує якась травма. І в збірній він грав з нею. Він пропустив останній матч, тому що були відчуття. Харатін і Зубков відзначають, що в збірній хороша атмосфера. Зараз важливо навіть через кваліфікацію ЧС добре підготуватися до Євро", - сказав Ребров.