Зубков: У наступному турі можем виграти третє поспіль чемпіонство

Джерело - footballua.tv.
Півзахисник Ференцвароша і збірної України Олександр Зубков оцінив можливе дострокове завоювання чемпіонського титулу в Угорщині.
Про це розповів сам футболіст
"Немає таких прям відчуттів, ми йдемо від гри до гри. Звичайно, розуміємо, що є можливість вже у наступному турі виграти третє поспіль чемпіонство. Ми будемо все для цього робити", - сказав Зубков.
Наразі Ференцварош має в активі 64 очки і впевнено лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини. Найближчий переслідувач відстає на 13 очок.
Нагадаємо, Ференцварош Реброва розгромив Будафокі в чемпіонаті Угорщини.