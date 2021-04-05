Зубков: У наступному турі можем виграти третє поспіль чемпіонство

Півзахисник Ференцвароша і збірної України Олександр Зубков оцінив можливе дострокове завоювання чемпіонського титулу в Угорщині.

Про це розповів сам футболіст

"Немає таких прям відчуттів, ми йдемо від гри до гри. Звичайно, розуміємо, що є можливість вже у наступному турі виграти третє поспіль чемпіонство. Ми будемо все для цього робити", - сказав Зубков.