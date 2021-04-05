 Зубков: У наступному турі можем виграти третє поспіль чемпіонство | Футбол | Champion.com.ua
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Зубков: У наступному турі можем виграти третє поспіль чемпіонство

Сьогодні 19:45 1089 1
Олександр Зубков прокоментував можливу перемогу у чемпіонаті Угорщини
Зубков: У наступному турі можем виграти третє поспіль чемпіонство
#Зубков, #Ференцварош

Джерело - footballua.tv.

Півзахисник Ференцвароша і збірної України Олександр Зубков оцінив можливе дострокове завоювання чемпіонського титулу в Угорщині.

Про це розповів сам футболіст

"Немає таких прям відчуттів, ми йдемо від гри до гри. Звичайно, розуміємо, що є можливість вже у наступному турі виграти третє поспіль чемпіонство. Ми будемо все для цього робити", - сказав Зубков.

Наразі Ференцварош має в активі 64 очки і впевнено лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Угорщини. Найближчий переслідувач відстає на 13 очок.

Нагадаємо, Ференцварош Реброва розгромив Будафокі в чемпіонаті Угорщини.

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