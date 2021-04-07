Три півзахисники Олександрії можуть пропустити матч з Десною

Джерело - Чемпіон.
У матчі 21-го туру УПЛ з Десною можуть не зіграти три півзахисники Олександрії.
Про це повідомляє Футбол NEWS.
Відзначається, що Кирило Ковалець і Дмитро Гречишкін травмувалися в матчі з Динамо (1:2) і зараз тренуються окремо від команди, тому їх участь у майбутньому поєдинку під питанням.
Точно пропустить гру Артем Гордієнко, у якого виявилися проблеми зі спиною. Він знаходиться на обстеженні в Києві.
Матч Десна - Олександрія відбудеться 10 квітня 2021 року.
Раніше, Десна впевнено переграла Олімпік.