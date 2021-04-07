Три півзахисники Олександрії можуть пропустити матч з Десною

Шаран зіткнувся з кадровими проблемами

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру УПЛ з Десною можуть не зіграти три півзахисники Олександрії.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Відзначається, що Кирило Ковалець і Дмитро Гречишкін травмувалися в матчі з Динамо (1:2) і зараз тренуються окремо від команди, тому їх участь у майбутньому поєдинку під питанням.

Точно пропустить гру Артем Гордієнко, у якого виявилися проблеми зі спиною. Він знаходиться на обстеженні в Києві.

Матч Десна - Олександрія відбудеться 10 квітня 2021 року.

Раніше, Десна впевнено переграла Олімпік.