Десна упевнено перемогла Олімпік у 20 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Десна здобула домашню перемогу над Олімпіком у 20 турі української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 2:0.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
20 тур, 3 квітня
Десна - Олімпік 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Тотовицький, 2:0 - 69 Безбородько
Десна: Литовка, Полегенько, Тамм, Огіря, Тотовицький(Єрмаков 90+1), Калітвінцев(Мостовий 90), Картушов(Домбровський 73), Безбородько(Дегтярьов 82), Сухоцький, Гуцуляк(Конопля 81), Імереков
Запасні: Караващенко, Єрмаков, Домбровський, Арвеладзе, Чепуренко, Гітченко, Мостовий, Конопля, Дегтярьов
Олімпік: Кичак, Пасіч, Векляк, Зотько(Драме 46), Лебеденко, Бабенко, Політило, Чогадзе, Таллес, Беніто, Каргбо
Запасні: Бетім, Снурніцин, Драме, Завійський, Романовський, Альваренга, Екра, Нкенг, Могіль
Жовті картки: Каргбо(58), Беніто(68), Сухоцький(79)
Нагадаємо, Зоря без проблем перемогла Рух.