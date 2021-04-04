Гол Родрігеса приніс Динамо перемогу над Олександрією в 20 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Динамо здобуло мінімальну перемогу над Олександрією в 20 турі української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився з рахунком 1:2. Гол Родрігеса на 90-й хвилині приніс киянам важку перемогу.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
20 тур, 4 квітня
Олександрія - Динамо 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 14 Сітало, 1:1 - 35 Шапаренко(П), 1:2 - 90 Родрігес
Олександрія: Паньків, Баболго, Ковалець(Мельник 90+1), Третьяков, Мірошніченко, Лучкевич(Стецьков 84), Сітало(Устименко 75), Пашаєв, Гречишкін, Банада, Бондаренко
Запасні: Білик, Мельник, Стецьков, Калюжний, Дришлюк, Глоба, Шастал, Новіков, Устименко
Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Шапаренко(Шепелєв 83), Де Пена(Родрігес 73), Миколенко, Караваєв, Забарний, Буяльський, Бєсєдін(Гармаш 88), Кендзьора
Запасні: Бойко, Шепелєв, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Родрігес, Сідклей, Тимчик, Сирота
Жовті картки: Третьяков(37), Попов(55), Кендзьора(60), Родрігес(76)