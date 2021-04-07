Баварія - ПСЖ 2:3. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершується! ПСЖ здобуває мінімальну перемогу над Баварією в гостьовому матчі!

90' Дві хвилини додав суддя до основного часу.

90' Заміна у складі ПСЖ: замість Неймара на поле вийшов Рафінья.

89' Шопо-Мотінг апелював до арбітра на рахунок можливої гри рукою, але суддя показав нападнику Баварії жовту картку.

88' Мюллер пробивав по воротах ПСЖ, захисник у підкаті вибив м'яч на кутовий.

87' Мюллер пробивав з розвороту, але м'яч знову пролетів дуже близько з дальньою штангою.

86' Алаба пробивав по воротах після скидки від Шопо-Мотінга, але поруч зі стійкою пройшов м'яч.

85' Дракслер виконував удар з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів вище воріт.

83' Шопо-Мотінг збив Даніло на фланзі. Не поспішають гравці ПСЖ виконувати цей стандарт.

81' Неймар виконував подачу, але Ноєр забрав м'яч у руки.

80' Алаба збив Мбаппе на фланзі, небезпечний стандарт для ПСЖ.

79' Мюллер виконував подачу у центр штрафного майданчика, але Шопо-Мотінг до цієї передачі не дістав.

77' Шопо-Мотінг один на один вийшов, але Навас парирував цей удар. Після завершення епізоду суддя зафіксував офсайд.

75' Двічі Кіміх подавав з кутового, але вдалося парижанам відбитися.

74' Сане на фланзі накрутив двох суперників, але в підсумку його простріл заблокували, буде кутовий.

73' Боатенг тепер збив Неймара у центрі поля і теж отримав "гірчичник".

72' Кіміх побачив перед собою жовту картку за фол у центрі поля.

71' Заміна у складі ПСЖ: замість Анхеля Ді Марії на поле вийшов Мойзе Кін.

70' Коман впав у штрафному майданчику ПСЖ, але свисток судді промовчав.

68' ГОООООЛ! ПСЖ виходить вперед! Баккер перехопив м'яч, віддав на Ді Марію, який продовжив на Мбаппе. Француз пройшов до воріт суперника і точно пробив з-під захисника у ближній кут!

66' Зупинив поєдинок суддя через кров на шиї Мюллера, схоже, що у верховій боротьбі німець отримав розсічення в районі потилиці.

65' Мюллер збив Баккера біля штрафного майданчика ПСЖ.

63' Кіміх навішував у штрафний майданчик, Мюллер головою обробив м'яч і намагався пробити через себе, але м'яч пішов повз ворота.

62' Дракслер грубо зіграв проти Павара у центрі поля. Жовту картку показав суддя півзахиснику ПСЖ.

60' ГООООЛ! Баварія зрівнює рахунок! Кіміх виконував подачу зі штрафного, Мюллер вистрибнув у зону воротарського і пробив точно у кут воріт. Без шансів для Наваса.

58' Коман потужно пробив по воротах, але влучив у обличчя Ереррі. На газоні опинився півзахисник ПСЖ.

56' Алаба навішував у штрафний майданчик, але Даніло вибив м'яч прямо перед тим, як цю подачу замкнув Шопо-Мотінг.

54' Алаба класно пробивав у ближній кут, але Навас парирував цей удар.

52' Мбаппе прорвався у штрафний майданчик і відпасував на Неймара, бразилець класно пробивав по воротах, але Ноєр врятував свою команду.

50' Баварія виконувала кутовий, проте німці порушили правила під час цієї атаки.

48' Неймар запускав Дракслера у забігання, але боковий арбітр зафіксував офсайд.

47' Заміна у складі ПСЖ: Баккер вийшов на поле замість Діалло.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. ПСЖ мінімально переграє Баварію, проте німецька команда помітно більше моментів створила.

45' Мюллер пробивав головою після подачу з кутового, але м'яч пішов у руки Навасу.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

43' Кіміх виконував подачу у центр штрафного, але Даніло перевів м'яч на кутовий.

41' Заміна у складі Баварії: замість Зюле на поле вийшов Боатенг.

40' Алаба намагався виконати простріл у центр поля, але Дагба заблокував цей пас.

39' Дракслер прорвався до штрафного майданчика суперника, але порушив він правила у боротьбі із захисником.

37' ГООООЛ! Баварія відіграє один гол! Павар виконав класну подачу на Шопо-Мотінга, який головою точно пробив у дальній кут.

35' Люка Ернандес грубо зіграв проти Дагба, який був без м'яча. Арбітр продемонстрував захиснику Баварії жовту картку.

33' Заміна у складі Баварії. Замість Леона Горетцки на поле вийшов Альфонсо Девіс.

32' Втікали гравці Баварії в контратаку, але Кімпембе зупинив Шопу-Мотінга і відтис його до флангу.

30' Вимушена заміна у складі ПСЖ. Замість Маркіньоса, який щойно забив гол на поле вийшов Андер Ерерра.

28' ГОООООЛ! ПСЖ подвоює рахунок! Після стандарту Неймар підхопив м'яч, у дотик навісив у центр штрафного майданчику, де Маркіньос підхопив снаряд і пробив точно у дальній кут.

27' Вперше за останні 10 хвилин ПСЖ провів атаку. Мбаппе зміг прострілити у центр, але заробив лише кутовий.

26' Дуже високо пресингує Баварія. ПСЖ вже досить довгий час не може вийти з власної половини поля.

24' Коман пішов на трьох гравців на фланзі, але втратив м'яч французький вінгер.

22' Двічі виконував Кіміх кутовий, але в підсумку парижани відбилися.

20' Павар пробивав у ближній кут, але у Навас перевів м'яч на кутовий.

19' Кіміх подавав зону воротарського майданчика, де Горетцка впритул пробивав, але Навас урятував свою команду.

18' Гує наступив на ногу Мюллеру. Черговий фол у нашому матчі.

17' Неймар виконував подачу, але Ноєр кулаками вибив м'яч подалі.

16' Тепер вже Горетцка порушив правила проти Неймара на фланзі. Небезпечний стандарт для паризької команди.

15' Кіміх збив Неймара у центрі поля. Штрафний на користь ПСЖ зафіксував суддя.

13' Влучив м'яч у руку захиснику ПСЖ в штрафному майданчику, але арбітр вважає, що це не пенальті.

12' Забив Дракслер після ще однієї контратаки, але суддя зафіксував офсайд.

11' Контролює м'яч Баварія більше, але досить надійно діють парижани.

9' Горетцка пробивав по воротах, м'яч рикошетом відскочив до Мюллера, який наносив удар з вбивчої позиції, але влучив він у руки Навасу.

7' Кіміх пробивав зі штрафного, але влучив у стінку. Добивання Алаби виявилося вкрай неточним.

6' Гує зіграв рукою перед власним штрафним майданчиком. Дуже небезпечний стандарт для Баварії.

4' У минулому епізоді Шопу-Мотінг влучив у поперечину, після кутового, але як ми знаємо не забиваєш ти - забивають тобі.

3' ГОООООЛ! ПСЖ відкриває рахунок у матчі! Ді Марія віддав пас на Неймара, який прорвався по центру і відпасував на Мбаппе. Француз потужно пробив у ближній кут і прошив Ноєра.

2' Ернандес обігрався з Мюллером на лівому фланзі і пробив по воротах, але Навас дотягнувся до м'яча.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд:

🔴 𝙀𝙇 𝙀𝙌𝙐𝙄𝙋𝙊 𝘿𝙀 𝙃𝙊𝙔 🔵



🇨🇷 Navas

🇫🇷 Dagba

🇧🇷 Marquinhos

🇫🇷 Kimpembe

🇫🇷 Diallo

🇸🇳 Gueye

🇵🇹 Danilo

🇩🇪 Draxler

🇦🇷 Di María

🇧🇷 Neymar

🇫🇷 Mbappé pic.twitter.com/ieKgpMP3yO — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) April 7, 2021

Мюнхенська Баварія прийматиме ПСЖ у 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 7 квітня, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.