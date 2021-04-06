Реал - Ліверпуль 3:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

90' Салах пробивав з-за меж штрафного майданчика, але цей удар заблокували.

90' Чотири хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Арнольд у центрі поля підштовхнув Васкеса. Ще одна можливість для Реалу потягнути час.

87' У паралельному матчі Манчестер Сіті грає внічию з Боруссією Дортмунд - 1:1.

86' Каземіро дуже довго тягнув м'яч по центру поля і в підсумку бразилець втратив снаряд.

84' Заміна у складі мадридського Реалу. Замість Вінісіуса на поле виходить Родріго.

83' Арнольд відмахнувся від Вінісуса біля воріт Реалу. Жовту картку англійцю продемонстрував арбітр за надмірні емоції.

81' Подвійна заміна від Клоппа: замість Жоти та Кабака на поле вийшли Шакірі та Фірміно.

80' Вальеврде класно навішував на Бензему, але Філіпс легких дотиком перевів м'яч в аут.

79' Тепер вже Реал захопив ініціативу, проте "вершкові" не особливо поспішають до воріт суперника.

77' Тьяго вирішив пробити з-за меж штрафного майданчику, але м'яч пішов вище воріт.

76' Контролює Ліверпуль м'яч в останні хвилини, проте оборона Реалу поки діє надійно.

74' Арнольд збив Вінісуса у центрі поля. Штрафний для господарів поля.

72' Вінісіус покотив на Бензема. Француз пробивав з небезпечної позиції, але Аліссон забрав м'яч у руки.

71' Заміна у складі Реалу: замість Асенсіо на поле вийшов Вальверде.

69' Вінісіус та Арнольд трохи почубилися на фланзі, але Клопп разом з арбітром заспокїли молодих гравців.

67' Знову у контратаку втікав Реал. Вінісус прострілював на Асенсіо, але Арнольд корпусом відтіснив іспанця від м'яча.

65' ГОООООЛ! Реал забиває третій гол! Бензема відпасував на правому фланзі на Мордича, який змістився у центр і прострілив на Вінісуса. Бразилець пробив низом у кут воріт.

64' Втікали Асенсіо та Вінісіус у контратаку після класного пасу Бензема, але Арнольд врятував свою команду, перехопивши м'яч.

62' Менді навісив з лівого флангу в штрафний майданчик, Асеніио поборовся за м'яч, віддав на Крооса, але німець пробив трохи вище воріт.

60' Каземіро вирішив пробити з дальньої дистанції, але захисника Ліверпуля заблокували цей удар.

58' По черзі команди володіють м'ячем, але ударів по воротах ми поки не бачимо.

56' Тьяго дуже грубо пішов у боротьбу з Асенсіо, за що арбітр нагородив його жовтою карткою.

54' Забрав Реал м'яч під свій контроль, але до атак справа поки не доходить.

52' Перевірили цей момент на можливий офсайд, але чисто забили "червоні". Важливий виїзний гол для "мерсесайдців".

51' ГООООЛ! Ліверпуль відіграє один гол! Жота прорвався до центру штрафного майданчику, пробив по воротах, м'яч відскочив до Салаха, який переграв Куртуа.

49' Васкес грубо зіграв проти Жоти на лівому фланзі. Жовту картку продемонстрував арбітр іспанському захиснику.

47' Тьяго намагався виконати закидання на Мане, але м'яч вийшов за межі поля.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Реал впевнено переграє Ліверпуль у першій половині гри!

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

43' Кабак намагався відпасувати назад на Аліссона, але заслабким вийшов цей пас. Асенсіо пробив по воротах, але голкіпер Ліверпуля вртятував свою команду.

42' Заміна у складі Ліверпуля: замість Набі Кейта на поле вийшов Тьяго.

40' Контролює м'яч Ліверпуль, але до гострих моментів справа не доходить.

38' Садіо Мане отримав жовту картку за розмови з арбітром.

36' ГООООЛ! Реал подвоює перевагу в матчі! Кроос з центру поля чергову довгу передачу виконав, Арнольд намагався зіграти на перехопленні, але головою відбив м'яч в свою штрафну площу, де Асенсіо перехопив м'яч, перекинув снаряд через голкіпера і забив у порожні ворота.

33' Кроос знову виконвав навіс, але вкотре оборонці Ліверпуля вибивають м'яч подалі від своїх воріт.

32' Вінісіус пробивав з-за меж штрафного майданчику, але від рикошета м'яч пішов на кутовий.

30' Пішла подача у центр штрафного майданчику, але там гравці Ліверпуля порушили правила.

29' Вдалося Салаху заробити перший кутовий для своєї команди.

27' ГООООЛ! Реал відкриває рахунок у нашому матчі! Відмінний пас з глибини поля виконав Кроос, м'яч прилетів точно на груди Вінісіусу, який відмінно пробив низом з лінії штрафного майданчика!

24' Бензема зліва увірвався в штрафний майданчик суперника, завдавав удару, але Кабак накрив цей удар.

22' Кейта грубо збив Начо у центрі поля. Арбітр обмежився усним попередженням.

21' Вінісіус вирізав діагональ на Васкеса, але вийшло дуже неточно, м'яч пішов за межі поля.

19' Бензема запускав Вінісуса у забігання, але Жуніор у боротьбі з Кабаком втратив м'яч.

17' Жота зачепився за м'яч у штрафному майданчику, але Асенсіо відібрав м'яч і в підсумку португалець порушив правила.

15' Васкес намагався віддати пас у розріз на Асенсіо, але передача виявилася засильною і м'яч пішов за межі поля.

13' Менді прорвався до штрафного майданчика і навісив на Вінісіуса, але удар бразильця пішов повз ворота.

11' Кроос виконував подачу з корнера, але навіс німця пішов занизько і підсумку гравці Ліверпуля вибили м'яч подалі.

10' Вінісус проривався у штрафний майданчик, але Фабіньо вдалося вибити м'яч на кутовий.

9' Довго Робетрсон думав, як вкинути аут і в підсумку Ліверпуль втратив м'яч.

7' Робертсон намагався запустити Мане у забігання, але Васкес перехопив цю передачу.

6' Кроос виконував навіс, але гравці Ліверпуля відбилися.

5' Асенсіо пробивав по воротах з гострого кута, але від захисника м'яч пішов на кутовий.

3' Бензема намагався пробити по воротах з-за меж штрафного майданчика, але м'яч пішов у руки Аліссону.

2' Арнольд намагався вирізати діагональ на Робертсона, але м'яч пішов за межі поля.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Мадридський Реал прийматиме Ліверпуль у 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 6 квітня, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.