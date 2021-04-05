 Мораес: Наздогнати Динамо реально | Футбол | Champion.com.ua
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Мораес: Наздогнати Динамо реально

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Мораес: Наздогнати Динамо реально
#Шахатр, #Мораес, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Sport Arena.

Донецький Шахтар продовжить боротьбу з київським Динамо за титул чемпіона України.

Про це заявив форвард "гірників" Жуніор Мораес.

"Спасибі всім партнерам, які підтримували мене протягом всіх цих років: з найпершого голу за Металург і до сьогоднішнього дня. Дуже радий, що саме в цій країні, Україні, показую таку хорошу історію", - заявив нападник.

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"Хочеться завжди перемагати, завжди допомагати командам і підтримувати менталітет переможця. Без сумнівів, Шахтар продовжує боротьбу. Ми будемо боротися до кінця, віддавати всі сили. Наздогнати Динамо реально, - сказав Мораес.

Нагадаємо, гол Родрігеса приніс Динамо перемогу над Олександрією.

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