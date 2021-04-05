Мораес: Наздогнати Динамо реально

Джерело - Sport Arena.
Донецький Шахтар продовжить боротьбу з київським Динамо за титул чемпіона України.
Про це заявив форвард "гірників" Жуніор Мораес.
"Спасибі всім партнерам, які підтримували мене протягом всіх цих років: з найпершого голу за Металург і до сьогоднішнього дня. Дуже радий, що саме в цій країні, Україні, показую таку хорошу історію", - заявив нападник.
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"Хочеться завжди перемагати, завжди допомагати командам і підтримувати менталітет переможця. Без сумнівів, Шахтар продовжує боротьбу. Ми будемо боротися до кінця, віддавати всі сили. Наздогнати Динамо реально, - сказав Мораес.
Нагадаємо, гол Родрігеса приніс Динамо перемогу над Олександрією.