Мораес: Наздогнати Динамо реально

Донецький Шахтар продовжить боротьбу з київським Динамо за титул чемпіона України.

Про це заявив форвард "гірників" Жуніор Мораес.

"Спасибі всім партнерам, які підтримували мене протягом всіх цих років: з найпершого голу за Металург і до сьогоднішнього дня. Дуже радий, що саме в цій країні, Україні, показую таку хорошу історію", - заявив нападник.