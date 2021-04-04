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Ворскла приймала Шахтар у 20 турі української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
20 тур, 4 квітня
Ворскла - Шахтар 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Мораес, 0:2 - 62 Мораес
Ворскла: Різник, Яворський(Челядін 66), Чеснаков, Пердута(Скляр 38), Якубу, Луізао(Ребенок 75), Пуцлін, Тілль(Альюн 46), Кане, Степанюк, Кулач
Запасні: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядін, Скляр, Ребенок, Щербак
Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Сіпріано, Степаненко, Майкон, Марлос(Фернандо 73), Патрік(Антоніо 90), Соломон(Мудрик 89), Мораес(Дентіньо 82)
Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Антоніо, Судаков, Мудрик, Дентіньо, Фернандо, В'юнник
Жовті картки: Пуцлін(31), Марлос(45+3), Майкон(88)