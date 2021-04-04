 Ворскла - Шахтар 0:2. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла - Шахтар 0:2. Огляд матчу
#Шахтар, #Ворскла, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла приймала Шахтар у 20 турі української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
20 тур, 4 квітня

Ворскла - Шахтар 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Мораес, 0:2 - 62 Мораес

Ворскла: Різник, Яворський(Челядін 66), Чеснаков, Пердута(Скляр 38), Якубу, Луізао(Ребенок 75), Пуцлін, Тілль(Альюн 46), Кане, Степанюк, Кулач

Запасні: Ткаченко, Сапай, Альюн, Челядін, Скляр, Ребенок, Щербак

Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Кривцов, Сіпріано, Степаненко, Майкон, Марлос(Фернандо 73), Патрік(Антоніо 90), Соломон(Мудрик 89), Мораес(Дентіньо 82)

Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Антоніо, Судаков, Мудрик, Дентіньо, Фернандо, В'юнник

Жовті картки: Пуцлін(31), Марлос(45+3), Майкон(88)

Раніше Минай зіграв внічию з Колосом.

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