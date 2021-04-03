 Десна - Олімпік 2:0. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Олімпік 2:0. Огляд матчу

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#Десна, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Десна здобула домашню перемогу над Олімпіком у 20 турі української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
20 тур, 3 квітня

Десна - Олімпік 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Тотовицький, 2:0 - 69 Безбородько

Десна: Литовка, Полегенько, Тамм, Огіря, Тотовицький(Єрмаков 90+1), Калітвінцев(Мостовий 90), Картушов(Домбровський 73), Безбородько(Дегтярьов 82), Сухоцький, Гуцуляк(Конопля 81), Імереков

Запасні: Караващенко, Єрмаков, Домбровський, Арвеладзе, Чепуренко, Гітченко, Мостовий, Конопля, Дегтярьов

Олімпік: Кичак, Пасіч, Векляк, Зотько(Драме 46), Лебеденко, Бабенко, Політило, Чогадзе, Таллес, Беніто, Каргбо

Запасні: Бетім, Снурніцин, Драме, Завійський, Романовський, Альваренга, Екра, Нкенг, Могіль

Жовті картки: Каргбо(58), Беніто(68), Сухоцький(79)

Нагадаємо, Зоря без проблем перемогла Рух.

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