 Зоря без проблем перемогла Рух у 20 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря без проблем перемогла Рух у 20 турі УПЛ

Сьогодні 18:50 393 0
Артем Громов оформив дубль
Зоря без проблем перемогла Рух у 20 турі УПЛ
#Рух, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух приймав Зорю в рамках 20 туру української Прем'єр-ліги.

Гості здобули упевнену перемогу з рахунком 0:2. Артем Громов оформив дубль.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
20 тур, 3 квітня

Рух - Зоря 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Громов, 0:2 - 60 Громов

Рух: Бандура, Гагун, Стаменковіч, Зец, Мисик, Мартинюк, Карасюк(Кухарук 65), Федорчук, Климчук(Борячук 46), Бойчук(Притула 65), Кондраков(Кухаревич 46)

Запасні: Мисак, Білий, Копина, Сич, Борячук, Кухарук, Кухаревич, Притула, Абдіхоліков

Зоря: Васіль, Хомченовський, Іванісеня, Абу Ханна, Жуніор(Циганікс 77), Цвек(Назаріна 77), Юрченко, Кабаєв, Луньов(Аллахяр 67), Громов(Гладкий 79), Шахаб(Гринь 88)

Запасні: Мацапура, Рибак, Руфаті, Циганікс, Ємець, Гринь, Назарина, Аллахяр, Гладкий

Жовті картки: Стаменковіч(4), Зец(14), Шахаб(16), Іванісеня(38), Юрченко(63), Іванісеня(82)

Червона картка: Іванісеня(82 - друга жовта)

Нагадаємо, Маріуполь перестріляв Інгулець.

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