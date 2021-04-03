Зоря без проблем перемогла Рух у 20 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Рух приймав Зорю в рамках 20 туру української Прем'єр-ліги.
Гості здобули упевнену перемогу з рахунком 0:2. Артем Громов оформив дубль.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
20 тур, 3 квітня
Рух - Зоря 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Громов, 0:2 - 60 Громов
Рух: Бандура, Гагун, Стаменковіч, Зец, Мисик, Мартинюк, Карасюк(Кухарук 65), Федорчук, Климчук(Борячук 46), Бойчук(Притула 65), Кондраков(Кухаревич 46)
Запасні: Мисак, Білий, Копина, Сич, Борячук, Кухарук, Кухаревич, Притула, Абдіхоліков
Зоря: Васіль, Хомченовський, Іванісеня, Абу Ханна, Жуніор(Циганікс 77), Цвек(Назаріна 77), Юрченко, Кабаєв, Луньов(Аллахяр 67), Громов(Гладкий 79), Шахаб(Гринь 88)
Запасні: Мацапура, Рибак, Руфаті, Циганікс, Ємець, Гринь, Назарина, Аллахяр, Гладкий
Жовті картки: Стаменковіч(4), Зец(14), Шахаб(16), Іванісеня(38), Юрченко(63), Іванісеня(82)
Червона картка: Іванісеня(82 - друга жовта)
Нагадаємо, Маріуполь перестріляв Інгулець.