Айнтрахт переміг Боруссію, Шальке поступилося Баєру. Результати матчів 27 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 квітня, відбулися матчі 27 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
27 тур, 3 квітня
Аугсбург - Гоффенгайм 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Варгас, 2:0 - 23 Хан, 2:1 - 86 Сков
Баєр - Шальке 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Аларіо, 2:0 - 72 Шик. 2:1 - 81 Хунтелар
Боруссія Д - Айнтрахт 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 11 автогол Шульц, 1:1 - 45 Хуммельс, 1:2 - 87 Сілва
Вольфсбург - Кельн 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 69 Брекало
Майнц - Армінія 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Бросінйський(П), 1:1 - 76 Фогльзаммер
Нагадаємо, Левандовський пропустить обидва матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.