Левандовський пропустить обидва матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Нападник отримав травму в розташуванні збірної Польщі

Нападник Баварії Роберт Левандовський, який травмувався під час матчу кваліфікації чемпіонату світу 2022 року проти Андорри, вибув приблизно на чотири тижні.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

Таким чином, через травму 32-річний форвард не зможе зіграти проти ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перша гра відбудеться 7 квітня, а матч-відповідь - 13 квітня.

Також Левандовський пропустить матч 27-го туру Бундесліги проти РБ Лейпциг, який запланований на 3 квітня.

У поточному сезоні форвард забив 35 голів і зробив 6 результативних передач у 25 матчах Бундесліги.