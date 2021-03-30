 Левандовський пропустить обидва матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022
Вчора 19:47 454
Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Miami Open. LIVE
Вчора 23:57 87
Дентіньйо відмовився підписувати новий контракт з Шахтарем
Вчора 21:09 427
Лунін: Не рвуся піти з Реала, але певні думки виникають
Вчора 20:10 345
Шевченко: Про підготовку на Євро зараз немає сенсу говорити
Вчора 18:54 6015 1
Волков включений до Зали слави ФІБА
Вчора 17:09 804
Дніпров: Хочемо провести найкращий чемпіонат за всю історію бадмінтону
Вчора 16:14 470
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо
Вчора 11:44 7611 5
У Росії засудили українського футболіста до 12 років ув'язнення
Вчора 10:59 4175 1
Мораес відреагував на дебютний гол за збірну України
Вчора 10:45 1707
Блоги
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол
Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол Андрій Твердохліб
Вчора 19:59 1976
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською
Шевченко за доброю традицією розпочав пресконференцію українською Андрій Твердохліб
Вчора 17:45 958 1
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи
Курйоз року. Голкіпер збірної Німеччини припустився фатальної помилки на чемпіонаті Європи Андрій Твердохліб
Вчора 17:12 892
Зірковий бразилець підтримав Миколенка
Зірковий бразилець підтримав Миколенка Андрій Твердохліб
Вчора 16:53 1551
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії
Путін - х**ло: сім років тому з'явився суперхіт про президента Росії Valeriy Ruchka
Вчора 11:42 2122
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського
Фото дня. Розчарований Миколенко на сходах Олімпійського Valeriy Ruchka
29.03.2021 17:02 3456 1
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке
Україна - Фінляндія: розбір гри від ТаТоТаке Valeriy Ruchka
29.03.2021 13:00 3434
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка
Відомий коментатор радів голу у ворота України. У нього є питання до Шевченка Valeriy Ruchka
29.03.2021 11:04 7674 4
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну
Модрич розплакався під час святкової вечері в честь рекордної кількості матчів за збірну Valeriy Ruchka
29.03.2021 08:00 1026
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті
Фатальна червона картка Миколенка і спроба Бущана взяти пенальті Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:58 2211
Мораес забив дебютний гол за збірну України
Мораес забив дебютний гол за збірну України Valeriy Ruchka
28.03.2021 23:39 595
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем Valeriy Ruchka
28.03.2021 15:13 1659
Збірна України у минулій кваліфікації до Мундіалю двічі перемагала фінів
Збірна України у минулій кваліфікації до Мундіалю двічі перемагала фінів Андрій Твердохліб
28.03.2021 12:16 2976 1
Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище
Жорсткий британський махач і брутальний нокаут. Чізман і Меткалф влаштували видовище Valeriy Ruchka
28.03.2021 12:08 1333
Фото дня. У Роналду украли переможний гол
Фото дня. У Роналду украли переможний гол Valeriy Ruchka
28.03.2021 11:33 1301
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
30 Березня 2021
23:57 Пряма трансляція Світоліна - Севастова: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Miami Open. LIVE 87
23:56 Футбол Шевченко: Складно розраховувати, що Україна завжди буде на Євро або чемпіонаті світу 375
23:40 Футбол Гол Родрігеса не допоміг Люксембургу уникнути поразки, Бельгія знищила Білорусь. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022 313
23:24 Футбол Барселона відмовиться від підписання Алаби 324
23:11 Футбол Найдорожчий гравець Лідса хоче залишити клуб 316
22:55 Бокс Руїс: Після поразки від Джошуа почалася депресія 567
22:40 Футбол Кіпр - Словенія 1:0. Огляд матчу 282
22:25 Футбол Лемпард може очолити молодіжну збірну Англії 459
22:11 Футбол Азербайджан - Сербія 1:2. Огляд матчу 413
21:54 Футбол Левандовський пропустить обидва матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів 621
21:39 Хокей. УХЛ Донбас - Дніпро 4:1. Огляд матчу 471
21:24 Бокс Арум не хоче відпускати Лопеса та готовий дати йому бої на PPV 890
21:09 Футбол Дентіньйо відмовився підписувати новий контракт з Шахтарем 427
20:53 Футбол Сербія та Кіпр здобули перемоги у кваліфікації ЧС-2022 822
20:39 Футбол Тренер Казахстану: Україна - фаворит, але подарунки робити не будемо 812
20:24 Хокей. УХЛ Донбас впевнено переміг Дніпро у півфіналі УХЛ 843
20:10 Футбол Лунін: Не рвуся піти з Реала, але певні думки виникають 345
20:07 Пряма трансляція Україна - Казахстан: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022. LIVE 285
19:59 Блог Відео дня. Мексиканська футболістка забила феноменальний гол 1978
19:56 Футбол Сидорчук: З Фінляндією були 80 хвилин хорошої гри 896
19:47 Футбол Україна – Казахстан: анонс і прогноз матчу ЧС-2022 454
19:39 Баскетбол Тернопіль на виїзді переміг Харківських Соколів у Суперлізі 589
19:24 Футбол УПЛ затвердила дату і час матчу Шахтар - Динамо 1411
19:09 Футбол Капітанську пов'язку Роналду виставили на аукціоні в Сербії 818
18:54 Футбол Шевченко: Про підготовку на Євро зараз немає сенсу говорити 6015 1

Левандовський пропустить обидва матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Вчора 21:54 621 0
Нападник отримав травму в розташуванні збірної Польщі
Левандовський пропустить обидва матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
#Левандовський, #Баварія

Джерело - isport.ua.

Нападник Баварії Роберт Левандовський, який травмувався під час матчу кваліфікації чемпіонату світу 2022 року проти Андорри, вибув приблизно на чотири тижні.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

Таким чином, через травму 32-річний форвард не зможе зіграти проти ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Перша гра відбудеться 7 квітня, а матч-відповідь - 13 квітня.

Також Левандовський пропустить матч 27-го туру Бундесліги проти РБ Лейпциг, який запланований на 3 квітня.

У поточному сезоні форвард забив 35 голів і зробив 6 результативних передач у 25 матчах Бундесліги. 

Коментарі ()