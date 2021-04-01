Гельзіна не відлучать від футболу

Президент Олімпіка, швидше за все, відбудеться величезним штрафом

Засідання КДК УАФ у справі президента Олімпіка Владислава Гельзіна перенесли вже вдруге.

Про це повідомляє Sport.ua.

Перше засідання КДК УАФ у резонансній справі Гельзіна мало відбутися 25 березня. Але не відбулося через коронавірусну хворобу президента Олімпіка. Планувалося, що вердикт буде оголошено тижнем пізніше, першого квітня. Але і в день сміху засідання караючого меча нашої футбольної асоціації не відбулися. Доведеться чекати наступного четверга.

Довічного відлучення, про що ратував для Гельзіна глава Комітету етики та чесної гри УАФ Баранка, не буде. Президенту олімпійців, швидше за все, буде виписаний дуже великий штраф. І нібито зараз високі договірні сторони вирішують, якою саме має бути остаточна сума штрафу.