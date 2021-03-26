Йому не місце у футболі: Баранка вимагає довічну дискваліфікацію для Гельзіна

Глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка вимагає суворого покарання для президента Олімпіка Владислава Гельзіна.

Про це розповів сам функціонер.

"Це не моє рішення, а всього комітету етики. Якщо говорити про мою думку, то в футболі не місце людям, які роблять подібні заяви. Але вирішувати КДК, вони судді, а не я.

У минулому Гельзін говорив про мене багато поганих слів, а в результаті виявилося так, що я мав рацію", - розповів Баранка.