Баранка проситиме максимальне покарання для Гельзіна

Президент Олімпіка Владислав Гельзін не з'явився на засідання КДК УАФ, на якому мали розглянути його поведінку після матчу 17-го туру УПЛ з Шахтарем (0:1).

Про це повідомляє Профутбол Digital.

Причиною цьому послужив позитивний тест Гельзіна на COVID-19.

В онлайн-форматі засідання також не відбулися, його перенесли на більш пізній термін.

Крім того, Гельзін попросив більше часу, щоб підготуватися до засідання в юридичному плані.

Засідання все-таки відбулося і без власника донецького клубу, але воно носило ознайомлювальний характер. Представники КДК і глава комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка висловили свої позиції.

Баранка проситиме максимальне покарання для Гельзіна - довічне відсторонення від футболу.

Також наголошується, що Гельзін в перерві матчу з Шахтарем дзвонив голові комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та говорив, що зірве післяматчеву пресконференцію, якщо головний рефері зустрічі Юрій Іванов продовжить так само судити.