Зінченко – найкращий гравець матчу Україна – Казахстан за версією Whoscored

Став відомий найкорисніший гравець матчу

Джерело - Чемпіон.

Став відомий найкращий гравець матчу кваліфікації на ЧС-2022 Україна – Казахстан.

Про це повідомляє Whoscored.

Олександр Зінченко став найкращим гравцем у матчі з казахами, отримавши оцінку 8,17.

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24-річний українець за 90 хвилин відзначився асистом, завдав 4 удари по воротах, 124 рази торкнувся м'яча, віддав 94 точні передачі (95%), в тому числі 6 ключових, і зробив 3 вдалі обведення. Найближчими переслідувачами Олександра стали Руслан Маліновський (8 балів) та Роман Яремчук (7,6 балів). Найгіршим у складі "синьо-жовтих" виявився дебютант Анатолій Трубін (6,0 балів).

Найкращим у складі гостей став голкіпер Стас Покатілов (7,8 бала) – на його рахунку 9 сейвів.

Нагадаємо, збірна України вдома не переграла Казахстан у кваліфікації ЧС-2022.