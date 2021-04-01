Маліновський виділив проблему збірної України

Збірній Україні не вистачало руху в останній фази атаки.

Про це розповів півзахисник національної команди Руслан Маліновський.

"Потрібно було забивати свої моменти. Моя думка - ми повинні грати трохи швидше і проти своїх опонентів. Півзахисник проти півзахисника, нападник проти захисника.

Я повинен був від півзахисників отримувати м'яч, залишатися один в один і рухом обігравати його. Найчастіше виходило, що опускався нижче, отримував від захисників м'яч. Якщо обіграю півзахисників, переді мною захисники. Доводилося віддавати.

Нам потрібно грати трохи швидше. Більше просити за спину, більше атакувати простір. У нас є все, всі хлопці дуже розумні, але не вистачає руху в останній фазі - десь відкритися, десь метр відскочити.

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Не обов'язково завжди бігти вперед, десь затриматися, флангові передачі. Не обов'язково стріляти на ближню. Іноді можна просто бігти в штрафну, пригальмувати - і будь-яка передача на 11 метрів вже небезпечна.

Ось над такими моментами нам треба працювати і додавати. По грі потрібно забивати і не пропускати від такої команди.

Потрібно бути професіоналами. Це вже такий рівень. Не можна себе вантажити ментально. Після матчу вже нічого не зробиш. Потрібно зробити висновки і готуватися до наступного матчу.

Зараз кожен футболіст повинен максимально добре показати себе в клубах, дограти чемпіонати і готуватися до Євро. Це головне завдання. Цей матч потім розберемо, звичайно. Хоча особливо нічого розбирати - ми повинні грати більш солідно і в атакувальній фазі більш активно", - сказав Маліновський в ефірі телеканалу Футбол 1.