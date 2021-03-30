Інтер та Ювентус поборються за Агуеро

Агуеро може опинитися в Серії А

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє Football Italia.

У послугах 32-річного футболіста зацікавлені відразу два італійських ТОП-клуби - туринський Ювентус і міланський Інтер.

Після закінчення сезону аргентинець стане вільним агентом - його контракт з Ман Сіті закінчується і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Агуеро виступав за Манчестер Сіті у 2011 році, перейшовши з мадридського Атлетіко за 40 млн євро. У нинішньому сезоні він відіграв за "місцян" 8 матчів в чемпіонаті Англії, в яких забив 1 гол.

Нагадаємо, Манчестер Сіті встановить статую на честь Агуеро.