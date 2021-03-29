Захисник збірної України Віталій Миколенко подякував людям, які підтримали його після поєдинку з Фінляндією(1:1).

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Відповідний пост він зробив у Instagram.

"Хочу сказати величезне спасибі кожному вболівальнику, який вірив у команду до кінця. І, звичайно ж, людям, які підтримали мене в дуже важкий момент. З вами я стану тільки сильніше", - написав Миколенко.