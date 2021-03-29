Шевченко відреагував на помилку Миколенка

Андрій Шевченко прокоментував фатальну помилку Віталія Миколенка у матчі із Фінляндією

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтримав захисника Віталія Миколенка через його помилку, яка призвела до вилучення та пенальті у ворота національної команди.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Це футбол, помилки з усіма трапляються. Ми його підтримали ... Він помилився, так, але це наслідок тих помилок, які були допущені і до цього. З хлопцями я ще поговорю, сподіваюся це послужить для них уроком", - заявив Шевченко в ефірі ТК Футбол.

Раніше, Бущан пояснив фатальну помилку Миколенка.