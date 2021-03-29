Караваєв: Після матчу Шевченко нас підтримав

Захисник збірної України Олександр Караваєв відверто оцінив результат гри з Фінляндією.

Про це розповів сам футболіст.

"Були фізично готові і розібрали суперника, знали, як грати. Повністю контролювали матч, але за кілька хвилин до пропущеного гола втратили нитку гри, плюс фіни почали тиснути на нас. Вийшов сумбур і кілька неприємних моментів. Втратили перемогу.

Ми професіонали, підлаштуємося під будь-яку схему гри. Ми терпіли і чекали на свій момент, позаду грали чітко від оборони. Суперник особливо нічого не створював, а ми поступово почали тиснули. Вийшов гол. Треба було продовжувати грати у свій футбол.

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Після матчу Шевченко нас підтримав. Він сказав, що голосно кричить, оскільки хоче, щоб почув кожен. Він не хоче, щоб ми повторювали помилки, а дотримувалися плану на гру і виконували тренерські настанови. У перерві вони вказали нам на помилки і сказали, що Фінляндія трохи підсіла. Через це у нас був більший контроль м'яча. Почали з'являтися моменти.

Прикро втрачати перемогу. Нам треба буде ще більше працювати і намагатися вигравати матчі, щоб набирати максимум очок", - розповів Караваєв.