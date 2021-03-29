Шевченко: Незадоволений останніми хвилинами збірної України

Збірна України не дограла кінцівку матчу проти команди Фінляндії.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

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"Я думаю, ми провели хороший матч. Єдине, я дуже незадоволений останніми хвилинами, низкою наших помилок. Це не стосується помилки Миколенка — там їх була серія. Я не знаю, може, гравці не почули, але мало б бути перелаштування... П'ять хвилин ми провели не так, як повинні були догравати. Ми втратили сьогодні перемогу. А загалом команда грала дуже добре, виконувала установку протягом 85-ти хвилин.

Усе йшло за планом, футболісти, що вийшли на заміну, посилили гру. Був забитий хороший м'яч", - розповів Шевченко.