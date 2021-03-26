Гельзін відреагував на погрози Баранки

Президент Олімпіка Владислав Гельзін, в разі довічного відсторонення його КДК УАФ від футболу, готовий подавати апеляцію в спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Про це розповів сам президент донецького клубу.

"Буду звертатися до Лозанни! Будемо підкріплювати нашу позицію документами. Чому одну людину КДК УАФ розглядає, а іншу - ні. Хіба це не смішно?

Важливо: Йому не місце у футболі: Баранка вимагає довічну дискваліфікацію для Гельзіна

При будь-якому розкладі Олімпік буде жити. Будемо подавати апеляцію і боротися. Ми ж не з перукарні! Я поїхав з Донецька, де у мене все забрали. Таких, як Олімпік, ще два клуби. Майте хоча б повагу! УАФ жодного разу не запропонувала нам стадіон, якусь допомогу. Жодного разу не вийшли з нами на зв'язок з якоюсь пропозицією. Ну що це за історії?

Ми дуже багато знаємо. Але якщо зараз я буду більше говорити, УАФ буде продовжувати штрафувати. Якщо мене довічно відсторонять від футболу, виходить, мені потрібно піти з посади президента Олімпіка, щоб, уже як цивільна особа, домагатися справедливості і відстоювати свою позицію", - сказав Гельзін.