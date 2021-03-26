Тайсон підписав попередній контракт з бразильським клубом

Тайсон повернеться у Бразилію

Атакувальний півзахисник Шахтаря Тайсон після завершення контракту повернеться до бразильського Інтернасьонала.

Про це повідомляє GauchaZH.

33-річний Тайсон вже підписав попередній контракт з Інтернасьоналем, про що заявив один з агентів, що представляють інтереси футболіста - Альционе Дорнеллес.

"Все добре, Тайсон повертається. Він уже підписав попередній контракт. Спочатку мова йде про дворічний договір, до середини 2023 року. Зараз Інтернасьонал спілкується з Шахтарем на предмет того, чи зуміє Тайсон повернутися до Бразилії раніше. У нього немає шансів не приїхати, він уже підписав угоду. Це був його життєвий вибір. У нас були варіанти в Китаї, Саудівській Аравії, Італії, Португалії, Туреччині, але він подумав, що час повертатися. Якщо трапиться так, що він повинен буде відпрацювати контракт до кінця, то з 1 липня він точно стане гравцем Інтернасьонала", - заявив Дорнеллес.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у достроковому переході Тайсона до бразильського клубу.

Нагадаємо, Степаненко відреагував на конфлікт Тайсона з Шахтарем.