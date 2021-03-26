Шахтар зацікавлений у достроковому переході Тайсона до бразильського клубу

Гірники цікавляться 17-річним захисником Аугусто

Шахтар може використовувати достроковий перехід Тайсона для укладення контракту із захисником Інтернасьйонала Вінісіусом Аугусто.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Спочатку Інтернасьйонал виставив цінник в 10 мільйонів євро на 17-річного футболіста. Така сума Шахтар не влаштувала.

Після цього, сторони вступили в переговори про достроковий трансфер Тайсона за рахунок знижки на придбання Вінісіуса. Бразильський клуб погодився зменшити свій запит.

Угода Тайсона з гірниками закінчується 30 червня, він вже попередив, що не буде продовжувати угоду. Зараз він переведений в дубль. У клубі з Бразилії очікують, що Тайсон вирішить ситуацію з Шахтарем, щоб продовжити переговори.

Планується, що 33-річний бразилець підпише з Інтернасьйоналем контракт на 3 роки і буде заробляти близько 97 000 євро в місяць + бонуси за голи. Він уже дав згоду на перехід.

Раніше, Тайсон готовий піти на зниження зарплати заради переходу в Інтернасьйонал.